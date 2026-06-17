ФБР зупинило підготовку теракту в Білому домі, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Федеральне бюро розслідувань запобігло підготовці теракту на турнірі UFC Freedom 250, який відбувся на території Білого дому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі американського глави в соцмережі і Truth Social.

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Підготовка атаки та дії ФБР

За даними президента США, група осіб планувала напад із використанням безпілотників із вибухівкою, а також снайперської зброї.

Федеральне бюро розслідувань повідомило про затримання щонайменше п’яти підозрюваних. Слідчі також встановлюють інших можливих учасників змови.

Директор ФБР Кеш Пател підтвердив арешти та заявив, що спецслужби отримали інформацію про загрозу ще 10 червня. За його словами, завдяки швидким діям правоохоронців атаки вдалося зупинити, а кількох осіб затримано.

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Затримання та деталі ймовірного плану

За версією слідства, змовники планували використати дрони з вибухівкою для створення паніки серед глядачів. Після цього снайпери мали відкрити вогонь по людях.

П’ятьох підозрюваних затримали у штатах Огайо, Міссурі та Каліфорнія. Загалом слідство не виключає, що до змови могли бути причетні понад 20 осіб.

"10 червня ФБР та наші партнери з правоохоронних органів дізналися про потенційну загрозу для заходу UFC America 250 у Вашингтоні… Завдяки швидким діям… кілька осіб наразі перебувають під вартою, а запланованим атакам було покладено край", – заявив Кеш Пател.

Раніше президент США заявив, що найближчим часом Вашингтон зможе поновити санкції проти Росії.

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