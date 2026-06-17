Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 386 680 человек (+1 260 за сутки), 12 033 танка, 44 169 артиллерийских систем, 24 775 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 386 680 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.06.26 ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 386 680 (+1 260) человек (уничтожены и ранены)
танков — 12 033 (+7) шт.
боевых бронированных машин — 24 775 (+7) шт.
артиллерийских систем — 44 169 (+51) шт.
РСЗО — 1 874 (+2) ед.
средства ПВО — 1 427 (+0) шт.
самолетов — 436 (+0) шт.
вертолетов — 353 (+0) шт.
наземных робототехнических комплексов — 1 677 (+10) шт.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 355 593 (+2 052) шт.
крылатые ракеты — 4 783 (+0) шт.
корабли / катера — 33 (+0) шт.
подводные лодки — 2 (+0) шт.
автомобильная техника и автоцистерны — 107 994 (+486) шт.
специальная техника — 4 303 (+3) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
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