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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 386 680 человек (+1 260 за сутки), 12 033 танка, 44 169 артиллерийских систем, 24 775 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Бойцы батальона SIGNUM ликвидировали 59 рашистов в лесах Лиманского района

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 386 680 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.06.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 386 680 (+1 260) человек (уничтожены и ранены)

танков — 12 033 (+7) шт.

боевых бронированных машин — 24 775 (+7) шт.

артиллерийских систем — 44 169 (+51) шт.

РСЗО — 1 874 (+2) ед.

средства ПВО — 1 427 (+0) шт.

самолетов — 436 (+0) шт.

вертолетов — 353 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов — 1 677 (+10) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 355 593 (+2 052) шт.

крылатые ракеты — 4 783 (+0) шт.

корабли / катера — 33 (+0) шт.

подводные лодки — 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны — 107 994 (+486) шт.

специальная техника — 4 303 (+3) ед.

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ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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Автор: 

армия РФ (23087) Генштаб ВС (8197) ликвидация (4409)
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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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17.06.2026 07:14 Ответить
1260 закобзонено... за вчора по звіту - стільки ж... навіює...
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17.06.2026 07:29 Ответить
вчора 1230.
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17.06.2026 08:13 Ответить
 
 