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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 386 680 осіб (+1 260 за добу), 12 033 танки, 44 169 артсистем, 24 775 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Бійці батальйону SIGNUM ліквідували 59 рашистів у лісах на Лиманщині

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 386 680 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 386 680 (+1 260) осіб (ліквідовано та поранено)

танків - 12 033 (+7) од.

бойових броньованих машин - 24 775 (+7) од.

артилерійських систем - 44 169 (+51) од.

РСЗВ - 1 874 (+2) од.

засоби ППО - 1 427 (+0) од.

літаків - 436 (+0) од.

гелікоптерів - 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів - 1 677 (+10) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня - 355 593 (+2 052) од.

крилаті ракети - 4 783 (+0) од.

кораблі / катери - 33 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 107 994 (+486) од.

спеціальна техніка - 4 303 (+3) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідація 27 окупантів, ближній бій та зачистка місцевості: розвідники ГУР показали бойову роботу на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Також дивіться: Окупант зафільмував палаючу техніку та поранених поплічників після удару FPV-дрона ЗСУ: "Вот так вот мы доехали". ВIДЕО

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армія рф (21305) Генштаб ЗС (8507) ліквідація (4797)
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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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17.06.2026 07:14 Відповісти
1260 закобзонено... за вчора по звіту - стільки ж... навіює...
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17.06.2026 07:29 Відповісти
вчора 1230.
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17.06.2026 08:13 Відповісти
Навіює їй, то в пустій макітрі протяги гуляють
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17.06.2026 08:56 Відповісти
Минув 4501! день москальсько-української війни.
566!!! одиниць знищеної техніки та 1260! чумардосів за день.
НРК, спецтехніка та броня норм, арта файно, логістика супер.
Сукупна арта перевалила за 46000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 386 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
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17.06.2026 08:36 Відповісти
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17.06.2026 08:38 Відповісти
 
 