Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 386 680 осіб (+1 260 за добу), 12 033 танки, 44 169 артсистем, 24 775 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 386 680 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.26 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1 386 680 (+1 260) осіб (ліквідовано та поранено)
танків - 12 033 (+7) од.
бойових броньованих машин - 24 775 (+7) од.
артилерійських систем - 44 169 (+51) од.
РСЗВ - 1 874 (+2) од.
засоби ППО - 1 427 (+0) од.
літаків - 436 (+0) од.
гелікоптерів - 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів - 1 677 (+10) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня - 355 593 (+2 052) од.
крилаті ракети - 4 783 (+0) од.
кораблі / катери - 33 (+0) од.
підводні човни - 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни - 107 994 (+486) од.
спеціальна техніка - 4 303 (+3) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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566!!! одиниць знищеної техніки та 1260! чумардосів за день.
НРК, спецтехніка та броня норм, арта файно, логістика супер.
Сукупна арта перевалила за 46000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 386 000 це більше ніж все міське населення Омської області.