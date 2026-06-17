Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 386 680 осіб (+1 260 за добу), 12 033 танки, 44 169 артсистем, 24 775 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 386 680 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 386 680 (+1 260) осіб (ліквідовано та поранено)

танків - 12 033 (+7) од.

бойових броньованих машин - 24 775 (+7) од.

артилерійських систем - 44 169 (+51) од.

РСЗВ - 1 874 (+2) од.

засоби ППО - 1 427 (+0) од.

літаків - 436 (+0) од.

гелікоптерів - 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів - 1 677 (+10) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня - 355 593 (+2 052) од.

крилаті ракети - 4 783 (+0) од.

кораблі / катери - 33 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 107 994 (+486) од.

спеціальна техніка - 4 303 (+3) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідація 27 окупантів, ближній бій та зачистка місцевості: розвідники ГУР показали бойову роботу на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Також дивіться: Окупант зафільмував палаючу техніку та поранених поплічників після удару FPV-дрона ЗСУ: "Вот так вот мы доехали". ВIДЕО