Враг оказывает наибольшее давление на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки зафиксировано 237 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

По уточненной информации, вчера противник нанес 94 авиационных удара, сбросив 287 управляемых авиационных бомб. Кроме того, он применил 9872 дрона-камикадзе и осуществил 2800 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.



В Сумской области вражеским авиационным ударам подверглись населенные пункты Суходил, Лужки, Малая Слободка, Уланово.

Поражение противника

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одиннадцать районов сосредоточения живой силы противника, три артиллерийские системы и один пункт управления.

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Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанёс четыре авиационных удара с применением девяти управляемых авиационных бомб и осуществил 49 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Охримовка, Гранов, Избицкое, Зыбино.

На Купянском направлении наши защитники отразили четыре попытки врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Подолы и Боровская Андреевка.

На Лиманском направлении враг двадцать раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Заречное, Андреевка, Дробышево, Лиман, Диброва, Озерное и в сторону Шийковки, Новоегоровки, Твердохлебово.

На Славянском направлении противник проводил штурмовые атаки тринадцать раз в районах Калеников, Закитного и в направлении населенных пунктов Резниковка, Кривая Лука, Николаевка, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг совершил одну штурмовую операцию вблизи города Часов Яр.

На Константиновском направлении оккупанты совершили пятнадцать атак вблизи населенных пунктов Клебан-Бык, Плещиевка, Иванополье, Ильиновка и в направлении Константиновки, Николайполя, Долгой Балки.

На Покровском направлении наши защитники отразили сорок штурмовых атак агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Котлино, Удачное, а также в направлении Дорожного, Васильевки, Филии, Нового Шахово, Вольного, Кучерова Яра, Белицкого, Никаноровки, Нового Донбасса.

На Александровском направлении противник дважды атаковал в районе Вороного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 29 атак в районах населенных пунктов Рыбное, Сладкое, Луговское, Новоселовка и в сторону Доброполья, Воздвижевки, Цветкового, Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники отразили пять попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степовое и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки захватчики активности не проявляли.

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