Враг оказывает наибольшее давление на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки зафиксировано 237 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими оккупантами.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
По уточненной информации, вчера противник нанес 94 авиационных удара, сбросив 287 управляемых авиационных бомб. Кроме того, он применил 9872 дрона-камикадзе и осуществил 2800 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
В Сумской области вражеским авиационным ударам подверглись населенные пункты Суходил, Лужки, Малая Слободка, Уланово.
Поражение противника
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одиннадцать районов сосредоточения живой силы противника, три артиллерийские системы и один пункт управления.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанёс четыре авиационных удара с применением девяти управляемых авиационных бомб и осуществил 49 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Охримовка, Гранов, Избицкое, Зыбино.
На Купянском направлении наши защитники отразили четыре попытки врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Подолы и Боровская Андреевка.
На Лиманском направлении враг двадцать раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Заречное, Андреевка, Дробышево, Лиман, Диброва, Озерное и в сторону Шийковки, Новоегоровки, Твердохлебово.
На Славянском направлении противник проводил штурмовые атаки тринадцать раз в районах Калеников, Закитного и в направлении населенных пунктов Резниковка, Кривая Лука, Николаевка, Рай-Александровка.
На Краматорском направлении враг совершил одну штурмовую операцию вблизи города Часов Яр.
На Константиновском направлении оккупанты совершили пятнадцать атак вблизи населенных пунктов Клебан-Бык, Плещиевка, Иванополье, Ильиновка и в направлении Константиновки, Николайполя, Долгой Балки.
На Покровском направлении наши защитники отразили сорок штурмовых атак агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Котлино, Удачное, а также в направлении Дорожного, Васильевки, Филии, Нового Шахово, Вольного, Кучерова Яра, Белицкого, Никаноровки, Нового Донбасса.
На Александровском направлении противник дважды атаковал в районе Вороного.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 29 атак в районах населенных пунктов Рыбное, Сладкое, Луговское, Новоселовка и в сторону Доброполья, Воздвижевки, Цветкового, Чаривного.
На Ореховском направлении наши защитники отразили пять попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степовое и Малые Щербаки.
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки захватчики активности не проявляли.
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Противник продовжує спроби просування до Шевченка з боку Гришиного. Йому вдалося подолати інженерні загородження (рів з колючим дротом, біла смуга) і вийти до південних підступів населеного пункту, де по ньому було завдано ударів дронами.
У Родинському точаться бої за центральну частину міста. Північніше противник просунувся вздовж лісосмуг, а також закріплюється у південній частині Сухецького. Інтенсивність бойових дій залишається високою.
Костянтинівський напрямок:
У північно-західній частині Костянтинівки противник просунувся в районі Красного Городка, де опублікував кадри із демонстрацією свого прапора. Одночасно продовжуються активні штурмові дії у Миколаївському, Бельгійському, Центральному та Цинковому районах міста. Крім того, російські сили перекидають додаткові розрахунки операторів БПЛА та нарощують застосування безпілотників на даній ділянці фронту.
У Костянтинівці противник фіксує свою присутність у промзоні та багатоповерховій забудові східної частини міста.
Також, на фланзі Костянтинівки противник демонструє присутність у Довгій Балці, публікуючи відео зі своїми прапорами; Раніше аналогічні кадри з'явилися з Роскошного.
Атаки, що продовжуються і мають відразу дві цілі: відволікти і розосередити українські безпілотні підрозділи, а також сформувати більш стійкий фланг для подальшого тиску на логістичні маршрути ЗСУ на північ від міста.
Краматорський напрямок:
Противник просунувся вздовж каналу Сіверський Донець - Донбас і продовжують спроби заходу малими групами до східної частини Тихонівки. Українські сили відбили усі атаки у районі населеного пункту.
На тлі цього не виключається перенесення активності на сусідні ділянки, де нижча насиченість безпілотниками.
У Лимані російській піхотній групі вдалося проникнути до центру міста та зайняти позиції у пункті технічного обслуговування вагонів. Після виявлення супротивника ЗСУ завдали удару по об'єкту, нейтралізувавши цю групу.
До цього, у травні та червні, противник з'являвся лише на південних та східних околицях Лимана, проте закріпитися там не зміг через активну роботу українських дронів.
На Харківському прикордонні противник продовжує розвідку та пошук нових ділянок для формування так званої «буферної зони».
Оператори дронів ЗСУ відбили атаку супротивника в північній частині Козачої Лопані, проте російські сили зуміли закріпитися у Гранові та ведуть штурмові дії через Шевченкове.
Також, українські оператори дронів завдали ударів по піхоті супротивника в районі населеного пункту Резнікове, що за 6,5 км від державного кордону.
Тут лінія зіткнення залишається без змін."