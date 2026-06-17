Ворог найбільше тисне на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб ЗСУ. МАПИ
Протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень Сил оборо України із російськими окупантами.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
За уточненою інформацією, вчора противник завдав 94 авіаційних ударів, скинувши 287 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував 9872 дрони-камікадзе та здійснив 2800 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Ворожих авіаційних ударів на Сумщині зазнали населені пункти Суходіл, Лужки, Мала Слобідка, Уланове.
Ураження ворога
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одинадцять районів зосередження живої сили противника, три артилерійські системи та один пункт управління.
Бойові дії
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням дев'яти керованих авіаційних бомб та здійснив 49 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Охрімівка, Гранів, Ізбицьке, Зибине.
На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили чотири спроби ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Подоли та Борівська Андріївка.
На Лиманському напрямку ворог двадцять разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Зарічне, Андріївка, Дробишеве, Лиман, Діброва, Озерне та в бік Шийківки, Новоєгорівки, Твердохлібового.
На Слов’янському напрямку противник штурмував тринадцять разів у районах Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Різниківка, Крива Лука, Миколаївка, Рай-Олександрівка.
На Краматорському напрямку ворог здійснив одну штурмову дію поблизу міста Часів Яр.
На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили п'ятнадцять атак поблизу населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка та в напрямку Костянтинівки, Миколайпілля, Довгої Балки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили сорок штурмових дій агресора в районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Котлине, Удачне та в бік Дорожнього, Василівки, Філії, Нового Шахового, Вільного, Кучерового Яру, Білицького, Никанорівки, Нового Донбасу.
На Олександрівському напрямку противник атакував два рази в районі Вороного.
На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 29 атак у районах населених пунктів Рибне, Солодке, Лугівське, Новоселівка та в бік Добропілля, Воздвижівки, Цвіткового, Чарівного.
На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили п'ять спроб противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степове та Малі Щербаки.
На Придніпровському напрямку минулої доби загарбники активності не проявляли.
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Противник продовжує спроби просування до Шевченка з боку Гришиного. Йому вдалося подолати інженерні загородження (рів з колючим дротом, біла смуга) і вийти до південних підступів населеного пункту, де по ньому було завдано ударів дронами.
У Родинському точаться бої за центральну частину міста. Північніше противник просунувся вздовж лісосмуг, а також закріплюється у південній частині Сухецького. Інтенсивність бойових дій залишається високою.
Костянтинівський напрямок:
У північно-західній частині Костянтинівки противник просунувся в районі Красного Городка, де опублікував кадри із демонстрацією свого прапора. Одночасно продовжуються активні штурмові дії у Миколаївському, Бельгійському, Центральному та Цинковому районах міста. Крім того, російські сили перекидають додаткові розрахунки операторів БПЛА та нарощують застосування безпілотників на даній ділянці фронту.
У Костянтинівці противник фіксує свою присутність у промзоні та багатоповерховій забудові східної частини міста.
Також, на фланзі Костянтинівки противник демонструє присутність у Довгій Балці, публікуючи відео зі своїми прапорами; Раніше аналогічні кадри з'явилися з Роскошного.
Атаки, що продовжуються і мають відразу дві цілі: відволікти і розосередити українські безпілотні підрозділи, а також сформувати більш стійкий фланг для подальшого тиску на логістичні маршрути ЗСУ на північ від міста.
Краматорський напрямок:
Противник просунувся вздовж каналу Сіверський Донець - Донбас і продовжують спроби заходу малими групами до східної частини Тихонівки. Українські сили відбили усі атаки у районі населеного пункту.
На тлі цього не виключається перенесення активності на сусідні ділянки, де нижча насиченість безпілотниками.
У Лимані російській піхотній групі вдалося проникнути до центру міста та зайняти позиції у пункті технічного обслуговування вагонів. Після виявлення супротивника ЗСУ завдали удару по об'єкту, нейтралізувавши цю групу.
До цього, у травні та червні, противник з'являвся лише на південних та східних околицях Лимана, проте закріпитися там не зміг через активну роботу українських дронів.
На Харківському прикордонні противник продовжує розвідку та пошук нових ділянок для формування так званої «буферної зони».
Оператори дронів ЗСУ відбили атаку супротивника в північній частині Козачої Лопані, проте російські сили зуміли закріпитися у Гранові та ведуть штурмові дії через Шевченкове.
Також, українські оператори дронів завдали ударів по піхоті супротивника в районі населеного пункту Резнікове, що за 6,5 км від державного кордону.
Тут лінія зіткнення залишається без змін."