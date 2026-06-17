Залог в размере более 3 млн грн: сотруднику СБУ, уличенному во взяточничестве на сумму 150 тыс. долларов, избрана мера пресечения, - ВАКС
17 июня следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения в отношении сотрудника СБУ, подозреваемого в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины).
Об этом сообщает ВАКС, передает Цензор.НЕТ.
Меры пресечения
Как отмечается, суд частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 3 328 000 грн.
Также был установлен ряд обязательств, в частности:
- являться по каждому требованию к детективам или прокурорам;
- не покидать пределы Киевской области;
- сообщать об изменении места жительства и/или работы;
- воздерживаться от общения с определенным перечнем свидетелей, установленным постановлением следственного судьи;
- сдать на хранение документы, дающие право на выезд из Украины;
- носить электронное средство контроля.
Отстранен от должности
Сообщается, что подозреваемый также отстранен от должности до 17 августа 2026 года.
"Постановления могут быть обжалованы в Апелляционной палате ВАКС в течение пяти дней со дня их оглашения", - добавили в ВАКС.
Что предшествовало
Напомним, 16 июня антикоррупционные органы сообщили о подозрении сотруднику СБУ, который подстрекал представителя бизнеса к даче взятки правоохранителям, чтобы вернуть изъятые во время обыска деньги и закрыть уголовное производство.
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