Залог в размере более 3 млн грн: сотруднику СБУ, уличенному во взяточничестве на сумму 150 тыс. долларов, избрана мера пресечения, - ВАКС

17 июня следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения в отношении сотрудника СБУ, подозреваемого в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины).

Об этом сообщает ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

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Меры пресечения

Как отмечается, суд частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 3 328 000 грн.

Также был установлен ряд обязательств, в частности:

являться по каждому требованию к детективам или прокурорам;

не покидать пределы Киевской области;

сообщать об изменении места жительства и/или работы;

воздерживаться от общения с определенным перечнем свидетелей, установленным постановлением следственного судьи;

сдать на хранение документы, дающие право на выезд из Украины;

носить электронное средство контроля.

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Отстранен от должности

Сообщается, что подозреваемый также отстранен от должности до 17 августа 2026 года.

"Постановления могут быть обжалованы в Апелляционной палате ВАКС в течение пяти дней со дня их оглашения", - добавили в ВАКС.

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Что предшествовало

Напомним, 16 июня антикоррупционные органы сообщили о подозрении сотруднику СБУ, который подстрекал представителя бизнеса к даче взятки правоохранителям, чтобы вернуть изъятые во время обыска деньги и закрыть уголовное производство.