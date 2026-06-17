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Залог в размере более 3 млн грн: сотруднику СБУ, уличенному во взяточничестве на сумму 150 тыс. долларов, избрана мера пресечения, - ВАКС

Разоблачен сотрудник СБУ, взявший взятку

17 июня следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения в отношении сотрудника СБУ, подозреваемого в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины).

Об этом сообщает ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

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Меры пресечения

Как отмечается, суд частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 3 328 000 грн.

Также был установлен ряд обязательств, в частности:

  • являться по каждому требованию к детективам или прокурорам;
  • не покидать пределы Киевской области;
  • сообщать об изменении места жительства и/или работы;
  • воздерживаться от общения с определенным перечнем свидетелей, установленным постановлением следственного судьи;
  • сдать на хранение документы, дающие право на выезд из Украины;
  • носить электронное средство контроля.

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Отстранен от должности

Сообщается, что подозреваемый также отстранен от должности до 17 августа 2026 года.

"Постановления могут быть обжалованы в Апелляционной палате ВАКС в течение пяти дней со дня их оглашения", - добавили в ВАКС.

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Что предшествовало

Напомним, 16 июня антикоррупционные органы сообщили о подозрении сотруднику СБУ, который подстрекал представителя бизнеса к даче взятки правоохранителям, чтобы вернуть изъятые во время обыска деньги и закрыть уголовное производство.

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взятка (6164) СБУ (20775) Антикоррупционный суд (1434)
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150 тис $ = 6 750 000 грн., а застава - 3 млн грн., короче, віддай половину і живи вільно.
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17.06.2026 14:55 Ответить
А ще кажуть, що математику слід прибрати з обов'язкових предметів на тестуванні! Явно ж люди, навіть, рахувати не вміють як слід!
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17.06.2026 15:05 Ответить
Якщо про "математику" - то у данному випадку це арифметика...Ось у Чернишова та Єрмака і Ко (про яких вже забули,або забудуть через пів року, як золотояйцевих міністрів та Крупу..) - вища математика! А вони гуляють під....викупом!
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17.06.2026 15:13 Ответить
100%.
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17.06.2026 15:28 Ответить
Знорву тільки антикорупційні органи НАБУ, САП і ВАКС борються з корупцією. Решта...?
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17.06.2026 15:55 Ответить
 
 