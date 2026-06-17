Застава у понад 3 млн грн: співробітнику СБУ, викритому на хабарі в $150 тис., обрано запобіжний захід, - ВАКС

17 червня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід співробітнику СБУ, підозрюваному у підбуренні до надання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України).

Про це повідомляє ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

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Запобіжний захід

Як зазначається, суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3 328 000 грн.

Також було визначено низку обов’язків, зокрема:

прибувати на кожну вимогу до детективів чи прокурорів;

не відлучатись за межі Київської області;

повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи;

утримуватися від спілкування з певним переліком свідків, встановленим ухвалою слідчого судді;

здати на зберігання документи, що дають право на виїзд з України;

носити електронний засіб контролю.

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Відсторонено від посади

Повідомляється, що підозрюваного також відсторонено від посади до 17 серпня 2026 року.

"Ухвали можуть бути оскаржені до Апеляційної палати ВАКС упродовж п’яти днів з дня їх оголошення", - додали у ВАКС.

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Що передувало

Нагадаємо, 16 червня антикорупційні органи повідомили про підозру працівнику СБУ, який підбурював представника бізнесу до надання хабаря правоохоронцям, щоб повернути вилучені під час обшуку гроші та закрити кримінальне провадження.