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Новини Хабарники Хабарництво в СБУ
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Застава у понад 3 млн грн: співробітнику СБУ, викритому на хабарі в $150 тис., обрано запобіжний захід, - ВАКС

Викрито працівника СБУ на хабарі

17 червня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід співробітнику СБУ, підозрюваному у підбуренні до надання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України).

Про це повідомляє ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

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Запобіжний захід

Як зазначається, суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3 328 000 грн.

Також було визначено низку обов’язків, зокрема:

  • прибувати на кожну вимогу до детективів чи прокурорів;
  • не відлучатись за межі Київської області;
  • повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи;
  • утримуватися від спілкування з певним переліком свідків, встановленим ухвалою слідчого судді;
  • здати на зберігання документи, що дають право на виїзд з України;
  • носити електронний засіб контролю.

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Відсторонено від посади

Повідомляється, що підозрюваного також відсторонено від посади до 17 серпня 2026 року.

"Ухвали можуть бути оскаржені до Апеляційної палати ВАКС упродовж п’яти днів з дня їх оголошення", - додали у ВАКС.

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Що передувало

Нагадаємо, 16 червня антикорупційні органи повідомили про підозру працівнику СБУ, який підбурював представника бізнесу до надання хабаря правоохоронцям, щоб повернути вилучені під час обшуку гроші та закрити кримінальне провадження.

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хабар (4794) СБУ (13970) ВАКС Антикорупційний суд (2226)
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150 тис $ = 6 750 000 грн., а застава - 3 млн грн., короче, віддай половину і живи вільно.
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17.06.2026 14:55 Відповісти
А ще кажуть, що математику слід прибрати з обов'язкових предметів на тестуванні! Явно ж люди, навіть, рахувати не вміють як слід!
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17.06.2026 15:05 Відповісти
Якщо про "математику" - то у данному випадку це арифметика...Ось у Чернишова та Єрмака і Ко (про яких вже забули,або забудуть через пів року, як золотояйцевих міністрів та Крупу..) - вища математика! А вони гуляють під....викупом!
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17.06.2026 15:13 Відповісти
100%.
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17.06.2026 15:28 Відповісти
Знорву тільки антикорупційні органи НАБУ, САП і ВАКС борються з корупцією. Решта...?
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17.06.2026 15:55 Відповісти
 
 