Более полумиллиона часов съемок с дронов на войне в Украине стали основой для обучения военного ИИ
Индустрия дронов
Американский стартап Enabled Intelligence открыл доступ к кадрам, снятым беспилотниками во время войны в Украине, чтобы использовать их для обучения систем искусственного интеллекта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание DefenseScoop.
Подробности
Enabled Intelligence специализируется на разметке данных и технологиях искусственного интеллекта и располагает библиотекой, которую государственные учреждения и коммерческие клиенты используют для обучения ИИ-моделей.
Недавно эту библиотеку пополнили набором данных, содержащим более 500 тысяч видеозаписей с дронов, сделанных в Украине во время полномасштабной войны.
Издание отмечает, что после начала масштабной российской агрессии в 2022 году в Украине было собрано значительное количество видеоматериалов с передовой, документирующих ход боевых операций.
Подчеркивается, что растущий объем визуальных данных обеспечивает огромную базу для обучения систем, которую военные эксперты и оборонные подрядчики используют для развития новых возможностей вооружения, в частности ИИ-моделей, способных помогать дронам самостоятельно идентифицировать и атаковать цели.
По словам генерального директора и основателя Enabled Intelligence Питера Канта, эти данные - первое полноценное видео из Украины в библиотеке EView.
А особенность заключается в том, что это реальная ситуация - не симуляция и не контролируемая среда.
"Это кадры из одного из самых сложных и динамичных конфликтов в современной истории, охватывающие обнаружение воздушных объектов, классификацию транспортных средств и наземную активность. Такую оперативную аутентичность чрезвычайно трудно воссоздать, и это именно то, что нужно системам искусственного интеллекта", - подчеркнул он.
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