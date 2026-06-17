Понад пів мільйона годин з дронів на війні в Україні стали базою для навчання військового ШІ

Індустрія дронів

Американський стартап Enabled Intelligence відкрив доступ до кадрів, відзнятих безпілотниками під час війни в Україні, щоб використовувати їх для навчання систем штучного інтелекту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання DefenseScoop.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Enabled Intelligence спеціалізується на розмітці даних і технологіях штучного інтелекту та володіє бібліотекою, яку держустанови та комерційні клієнти використовують для навчання ШІ-моделей.

Нещодавно цю бібліотеку доповнили набором даних, що містить понад 500 тисяч відеозаписів із дронів, зроблених в Україні під час повномасштабної війни.

Читайте: Новий рекорд: Українські пілоти збили перші 500 цілей, керуючи перехоплювачами Sting дистанційно

Видання зазначає, що після початку масштабної російської агресії у 2022 році в Україні було зібрано значну кількість відеоматеріалів з передової, що документують перебіг бойових операцій.

Наголошується, що дедалі більший обсяг візуальних даних забезпечує величезну базу для навчання систем, яку військові експерти та оборонні підрядники використовують для розвитку нових можливостей озброєння, зокрема ШІ-моделей, здатних допомагати дронам самостійно ідентифікувати та атакувати цілі.

Також дивіться: 147 ОАБр першою серед нових артбригад застосувала "мідл страйки" по окупантах: уражено склад БК, командний пункт і базу, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

За словами гендиректора та засновника Enabled Intelligence Пітера Канта, ці дані - перше повноцінне відео з України в бібліотеці EView.

А особливість полягає в тому, що це реальна ситуація - не симуляція і не контрольоване середовище.

"Це кадри з одного з найскладніших і найдинамічніших конфліктів у сучасній історії, що охоплюють виявлення повітряних об’єктів, класифікацію транспортних засобів та наземну активність. Таку оперативну автентичність надзвичайно важко відтворити, і це саме те, що потрібно системам штучного інтелекту", - наголосив він.

Також читайте: Впровадження ШІ та мінні пастки: у ЗСУ розповіли про модернізацію БпЛА РФ і показали трофейні зразки. ФОТОрепортаж