Россия начала войну против Украины еще в 2014 году, захватив Крым, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что именно Россия начала войну, и Украина имеет право защищаться от российской агрессии, в том числе наносить удары по территории РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран НАТО.

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Украина имеет право защищаться

Так, журналистка российского СМИ The Breakfast Show, вещающего из Литвы, спросила у Рютте, чего хочет НАТО: "чтобы Украина продолжала давление или сдерживалась ради переговоров" с целью завершения войны, которую начала Россия.

В свою очередь Рютте напомнил о причинах, по которым Украина продолжает борьбу.

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"Начнем с ответа на вопрос, почему Украина это делает. Потому, что 24 февраля 2022 года Украина столкнулась с Россией, которая начала полномасштабное вторжение. Конечно, еще в 2014 году Россия начала войну, захватив Крым. Это было неспровоцированно, абсолютно безрассудно, и, конечно, Украина имеет право защищаться", - подчеркнул он.

Помощь союзников

Генеральный секретарь НАТО отметил, что задача союзников заключается в том, чтобы Украина получала все необходимое для удержания своих позиций и дальнейшей защиты от российской агрессии.

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"Я думаю, что заявление G7, подписанное вчера всеми присутствующими главами государств и правительств в прекрасном французском городке, очень четко это подтверждает. Поэтому я просто обращусь к этому заявлению – оно дает необходимую ясность относительно нашей общей позиции", – отметил Рютте.