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Россия начала войну против Украины еще в 2014 году, захватив Крым, - Рютте

Рютте подчеркнул, что именно Россия начала войну

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что именно Россия начала войну, и Украина имеет право защищаться от российской агрессии, в том числе наносить удары по территории РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран НАТО.

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Украина имеет право защищаться

Так, журналистка российского СМИ The Breakfast Show, вещающего из Литвы, спросила у Рютте, чего хочет НАТО: "чтобы Украина продолжала давление или сдерживалась ради переговоров" с целью завершения войны, которую начала Россия.

В свою очередь Рютте напомнил о причинах, по которым Украина продолжает борьбу.

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"Начнем с ответа на вопрос, почему Украина это делает. Потому, что 24 февраля 2022 года Украина столкнулась с Россией, которая начала полномасштабное вторжение. Конечно, еще в 2014 году Россия начала войну, захватив Крым. Это было неспровоцированно, абсолютно безрассудно, и, конечно, Украина имеет право защищаться", - подчеркнул он.

Помощь союзников

Генеральный секретарь НАТО отметил, что задача союзников заключается в том, чтобы Украина получала все необходимое для удержания своих позиций и дальнейшей защиты от российской агрессии.

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"Я думаю, что заявление G7, подписанное вчера всеми присутствующими главами государств и правительств в прекрасном французском городке, очень четко это подтверждает. Поэтому я просто обращусь к этому заявлению – оно дает необходимую ясность относительно нашей общей позиции", – отметил Рютте.

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Крым (25935) россия (97935) Рютте Марк (666)
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Дійшло нарешті!
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17.06.2026 15:16 Ответить
Довше ніж до уткі 😱
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17.06.2026 15:18 Ответить
Фрау Меркель нехай за початок війни не забуде нагородити її там великої заслуги.
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17.06.2026 15:22 Ответить
Так, війна росії проти України розпочалася 20.02.2014 року із захоплення Криму, коли в Києві в кабінеті президента перебував віктор янукович. А в березні-квітні 2014 року ворог захопив майже всю Луганську і Донкецькі області без знаків розпізнання і під прапорами так званих "ДНР" та "ЛНР". Найважчі часи і найважчий період України дістався Президенту Петру Порошенко, який після інавгурації 07.06.2014 року отримав країну у війні, з окупованими територіями Криму, Донецької та Луганської областей, займані сепаратистами міста Дніпро, Запоріжжя, Харків, Одеса, Херсон, Миколаїв та інші. Боєздатної армії було десь більше 10 тисяч, без техніки, *********** і розколом суспільства сепаратистами і ворогом, де половина не визнавала українську владу, називала її "Київською хунтою". В казні було всього 106 тисяч, відсутні золото-валютні резерки, пусті бьанкомати, напівпусті магазини, втік президент та уряд, а з ними десятки дупутатів...
При Порошенко відновили армію, вона вже складала 260 тисяч хорошог озброєною, одягнутою і ситою. За 300 тисяч було в резерві. Відгновлені золото-валютні резерви, звільтнені міста від сепаратистів (різних народних республік) економіка зротала, звільнено 2/3 окупованих територій, "мінськими" був зупинений ворог.., ми отримали асоціацію і безвіз з ЄС, Томос, прийняли мовний закон, провели реформи: децентралізація, електронне декларування чиновників, прозоро та інші. Заккріпили в Конституцію рух в ЄС і НАТО. Крім модернізації старої техніки, були створені нові зразки, створені ракетні програми- крилата "Нептун", балістика "Грім 2_Сапсан", "реактивна "Вільха", "Стугна" та інші... і тут нарід надивився дешевого кіно від Бені і медведчука, захотіли поржати від час війни і вибрали собі Вождьом того, кого вибрали. З того часу все посипалося і сипеться по цей день. Велика подяка 73%!!!
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17.06.2026 15:53 Ответить
хоч пізно зрозуміли і то добре....
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17.06.2026 15:59 Ответить
 
 