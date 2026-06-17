Россия начала войну против Украины еще в 2014 году, захватив Крым, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что именно Россия начала войну, и Украина имеет право защищаться от российской агрессии, в том числе наносить удары по территории РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран НАТО.
Украина имеет право защищаться
Так, журналистка российского СМИ The Breakfast Show, вещающего из Литвы, спросила у Рютте, чего хочет НАТО: "чтобы Украина продолжала давление или сдерживалась ради переговоров" с целью завершения войны, которую начала Россия.
В свою очередь Рютте напомнил о причинах, по которым Украина продолжает борьбу.
"Начнем с ответа на вопрос, почему Украина это делает. Потому, что 24 февраля 2022 года Украина столкнулась с Россией, которая начала полномасштабное вторжение. Конечно, еще в 2014 году Россия начала войну, захватив Крым. Это было неспровоцированно, абсолютно безрассудно, и, конечно, Украина имеет право защищаться", - подчеркнул он.
Помощь союзников
Генеральный секретарь НАТО отметил, что задача союзников заключается в том, чтобы Украина получала все необходимое для удержания своих позиций и дальнейшей защиты от российской агрессии.
"Я думаю, что заявление G7, подписанное вчера всеми присутствующими главами государств и правительств в прекрасном французском городке, очень четко это подтверждает. Поэтому я просто обращусь к этому заявлению – оно дает необходимую ясность относительно нашей общей позиции", – отметил Рютте.
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При Порошенко відновили армію, вона вже складала 260 тисяч хорошог озброєною, одягнутою і ситою. За 300 тисяч було в резерві. Відгновлені золото-валютні резерви, звільтнені міста від сепаратистів (різних народних республік) економіка зротала, звільнено 2/3 окупованих територій, "мінськими" був зупинений ворог.., ми отримали асоціацію і безвіз з ЄС, Томос, прийняли мовний закон, провели реформи: децентралізація, електронне декларування чиновників, прозоро та інші. Заккріпили в Конституцію рух в ЄС і НАТО. Крім модернізації старої техніки, були створені нові зразки, створені ракетні програми- крилата "Нептун", балістика "Грім 2_Сапсан", "реактивна "Вільха", "Стугна" та інші... і тут нарід надивився дешевого кіно від Бені і медведчука, захотіли поржати від час війни і вибрали собі Вождьом того, кого вибрали. З того часу все посипалося і сипеться по цей день. Велика подяка 73%!!!