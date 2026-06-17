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Новини Окупація Криму Удари по РФ
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РФ почала війну проти України ще 2014 року, захопивши Крим, - Рютте

Рютте наголосив, що саме Росія розпочала війну

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що саме Росія розпочала війну, і Україна має право захищатися від російської агресії, зокрема завдавати ударів по території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав під час пресконференції у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

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Україна має право захищатися

Так, журналістка російського ЗМІ The Breakfast Show, що веде мовлення з Литви, запитала у Рютте, чого хоче НАТО: "щоб Україна продовжувала тиск чи стримувалася заради переговорів" задля завершення війни, яку розпочала Росія.

Своєю чергою Рютте нагадав про причини, через які Україна продовжує боротьбу.

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"Почнімо з відповіді на запитання, чому Україна це робить. Це тому, що 24 лютого 2022 року Україна зіткнулася з Росією, яка розпочала повномасштабне вторгнення. Звичайно, ще у 2014 році Росія почала війну, захопивши Крим. Це було неспровоковано, абсолютно безрозсудно, і, звичайно, Україна має право захищатися", – наголосив він.

Допомога союзників

Генсек НАТО зауважив, що завдання союзників полягає в тому, щоб Україна отримувала все необхідне для збереження своїх позицій і подальшого захисту від російської агресії.

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"Я думаю, що заява G7, підписана вчора всіма присутніми главами держав та урядів у прекрасному французькому містечку, дуже чітко це підтверджує. Тож я просто звернуся до цієї заяви – вона дає необхідну ясність щодо нашої спільної позиції", – зазначив Рютте.

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Крим (14122) росія (70468) Рютте Марк (707)
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Топ коментарі
+9
Дійшло нарешті!
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17.06.2026 15:16 Відповісти
+3
Фрау Меркель нехай за початок війни не забуде нагородити її там великої заслуги.
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17.06.2026 15:22 Відповісти
+3
Так, війна росії проти України розпочалася 20.02.2014 року із захоплення Криму, коли в Києві в кабінеті президента перебував віктор янукович. А в березні-квітні 2014 року ворог захопив майже всю Луганську і Донкецькі області без знаків розпізнання і під прапорами так званих "ДНР" та "ЛНР". Найважчі часи і найважчий період України дістався Президенту Петру Порошенко, який після інавгурації 07.06.2014 року отримав країну у війні, з окупованими територіями Криму, Донецької та Луганської областей, займані сепаратистами міста Дніпро, Запоріжжя, Харків, Одеса, Херсон, Миколаїв та інші. Боєздатної армії було десь більше 10 тисяч, без техніки, *********** і розколом суспільства сепаратистами і ворогом, де половина не визнавала українську владу, називала її "Київською хунтою". В казні було всього 106 тисяч, відсутні золото-валютні резерки, пусті бьанкомати, напівпусті магазини, втік президент та уряд, а з ними десятки дупутатів...
При Порошенко відновили армію, вона вже складала 260 тисяч хорошог озброєною, одягнутою і ситою. За 300 тисяч було в резерві. Відгновлені золото-валютні резерви, звільтнені міста від сепаратистів (різних народних республік) економіка зротала, звільнено 2/3 окупованих територій, "мінськими" був зупинений ворог.., ми отримали асоціацію і безвіз з ЄС, Томос, прийняли мовний закон, провели реформи: децентралізація, електронне декларування чиновників, прозоро та інші. Заккріпили в Конституцію рух в ЄС і НАТО. Крім модернізації старої техніки, були створені нові зразки, створені ракетні програми- крилата "Нептун", балістика "Грім 2_Сапсан", "реактивна "Вільха", "Стугна" та інші... і тут нарід надивився дешевого кіно від Бені і медведчука, захотіли поржати від час війни і вибрали собі Вождьом того, кого вибрали. З того часу все посипалося і сипеться по цей день. Велика подяка 73%!!!
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17.06.2026 15:53 Відповісти
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Дійшло нарешті!
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17.06.2026 15:16 Відповісти
Довше ніж до уткі 😱
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17.06.2026 15:18 Відповісти
Трамп з венсом і їх оточення у Білому домі, глибоко зхвильовані такими висновками з НАТО … Зятьков і вітькофф, навіть ошелешено очима лупають!!
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17.06.2026 16:13 Відповісти
Це він нашим нагадує. В усіх українських ЗМІ відлік війни йде з 2022.
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17.06.2026 16:13 Відповісти
Фрау Меркель нехай за початок війни не забуде нагородити її там великої заслуги.
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17.06.2026 15:22 Відповісти
Так, війна росії проти України розпочалася 20.02.2014 року із захоплення Криму, коли в Києві в кабінеті президента перебував віктор янукович. А в березні-квітні 2014 року ворог захопив майже всю Луганську і Донкецькі області без знаків розпізнання і під прапорами так званих "ДНР" та "ЛНР". Найважчі часи і найважчий період України дістався Президенту Петру Порошенко, який після інавгурації 07.06.2014 року отримав країну у війні, з окупованими територіями Криму, Донецької та Луганської областей, займані сепаратистами міста Дніпро, Запоріжжя, Харків, Одеса, Херсон, Миколаїв та інші. Боєздатної армії було десь більше 10 тисяч, без техніки, *********** і розколом суспільства сепаратистами і ворогом, де половина не визнавала українську владу, називала її "Київською хунтою". В казні було всього 106 тисяч, відсутні золото-валютні резерки, пусті бьанкомати, напівпусті магазини, втік президент та уряд, а з ними десятки дупутатів...
При Порошенко відновили армію, вона вже складала 260 тисяч хорошог озброєною, одягнутою і ситою. За 300 тисяч було в резерві. Відгновлені золото-валютні резерви, звільтнені міста від сепаратистів (різних народних республік) економіка зротала, звільнено 2/3 окупованих територій, "мінськими" був зупинений ворог.., ми отримали асоціацію і безвіз з ЄС, Томос, прийняли мовний закон, провели реформи: децентралізація, електронне декларування чиновників, прозоро та інші. Заккріпили в Конституцію рух в ЄС і НАТО. Крім модернізації старої техніки, були створені нові зразки, створені ракетні програми- крилата "Нептун", балістика "Грім 2_Сапсан", "реактивна "Вільха", "Стугна" та інші... і тут нарід надивився дешевого кіно від Бені і медведчука, захотіли поржати від час війни і вибрали собі Вождьом того, кого вибрали. З того часу все посипалося і сипеться по цей день. Велика подяка 73%!!!
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17.06.2026 15:53 Відповісти
генерал гурульов, вже признався, що в 14 році він був на донбасі, командував кацапськими "відпускниками", вбивав українців, дітей і жінок... так звана "алея ангелів" в донецьку, то майже 100% кацапські вбивства, повішані кремлівською пропагандою на Україну.
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17.06.2026 16:04 Відповісти
хоч пізно зрозуміли і то добре....
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17.06.2026 15:59 Відповісти
Щось на болотах діється: У петербурзі відбуваються обшуки кримінального авторитета з оточення Путіна.
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17.06.2026 16:23 Відповісти
Нарешти выдавил правду
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17.06.2026 16:30 Відповісти
А США благословида цей захват , забронивши ЗСУ чинити опір окупантам
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17.06.2026 16:52 Відповісти
 
 