РФ почала війну проти України ще 2014 року, захопивши Крим, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що саме Росія розпочала війну, і Україна має право захищатися від російської агресії, зокрема завдавати ударів по території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав під час пресконференції у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

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Україна має право захищатися

Так, журналістка російського ЗМІ The Breakfast Show, що веде мовлення з Литви, запитала у Рютте, чого хоче НАТО: "щоб Україна продовжувала тиск чи стримувалася заради переговорів" задля завершення війни, яку розпочала Росія.

Своєю чергою Рютте нагадав про причини, через які Україна продовжує боротьбу.

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"Почнімо з відповіді на запитання, чому Україна це робить. Це тому, що 24 лютого 2022 року Україна зіткнулася з Росією, яка розпочала повномасштабне вторгнення. Звичайно, ще у 2014 році Росія почала війну, захопивши Крим. Це було неспровоковано, абсолютно безрозсудно, і, звичайно, Україна має право захищатися", – наголосив він.

Допомога союзників

Генсек НАТО зауважив, що завдання союзників полягає в тому, щоб Україна отримувала все необхідне для збереження своїх позицій і подальшого захисту від російської агресії.

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"Я думаю, що заява G7, підписана вчора всіма присутніми главами держав та урядів у прекрасному французькому містечку, дуже чітко це підтверджує. Тож я просто звернуся до цієї заяви – вона дає необхідну ясність щодо нашої спільної позиції", – зазначив Рютте.