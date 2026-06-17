РФ почала війну проти України ще 2014 року, захопивши Крим, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що саме Росія розпочала війну, і Україна має право захищатися від російської агресії, зокрема завдавати ударів по території РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав під час пресконференції у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО.
Україна має право захищатися
Так, журналістка російського ЗМІ The Breakfast Show, що веде мовлення з Литви, запитала у Рютте, чого хоче НАТО: "щоб Україна продовжувала тиск чи стримувалася заради переговорів" задля завершення війни, яку розпочала Росія.
Своєю чергою Рютте нагадав про причини, через які Україна продовжує боротьбу.
"Почнімо з відповіді на запитання, чому Україна це робить. Це тому, що 24 лютого 2022 року Україна зіткнулася з Росією, яка розпочала повномасштабне вторгнення. Звичайно, ще у 2014 році Росія почала війну, захопивши Крим. Це було неспровоковано, абсолютно безрозсудно, і, звичайно, Україна має право захищатися", – наголосив він.
Допомога союзників
Генсек НАТО зауважив, що завдання союзників полягає в тому, щоб Україна отримувала все необхідне для збереження своїх позицій і подальшого захисту від російської агресії.
"Я думаю, що заява G7, підписана вчора всіма присутніми главами держав та урядів у прекрасному французькому містечку, дуже чітко це підтверджує. Тож я просто звернуся до цієї заяви – вона дає необхідну ясність щодо нашої спільної позиції", – зазначив Рютте.
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При Порошенко відновили армію, вона вже складала 260 тисяч хорошог озброєною, одягнутою і ситою. За 300 тисяч було в резерві. Відгновлені золото-валютні резерви, звільтнені міста від сепаратистів (різних народних республік) економіка зротала, звільнено 2/3 окупованих територій, "мінськими" був зупинений ворог.., ми отримали асоціацію і безвіз з ЄС, Томос, прийняли мовний закон, провели реформи: децентралізація, електронне декларування чиновників, прозоро та інші. Заккріпили в Конституцію рух в ЄС і НАТО. Крім модернізації старої техніки, були створені нові зразки, створені ракетні програми- крилата "Нептун", балістика "Грім 2_Сапсан", "реактивна "Вільха", "Стугна" та інші... і тут нарід надивився дешевого кіно від Бені і медведчука, захотіли поржати від час війни і вибрали собі Вождьом того, кого вибрали. З того часу все посипалося і сипеться по цей день. Велика подяка 73%!!!