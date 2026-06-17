В Черновцах будут судить организаторов мошеннического колл-центра, обманувшего 114 граждан Казахстана на 30 млн грн

В суд передано дело о международном мошенническом колл-центре в Черновцах. Восемь обвиняемых обманули 114 граждан Казахстана на сумму свыше 30,5 млн грн, выдавая себя за сотрудников спецслужб и банка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

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Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении организатора и семи участников преступной организации, которые обманули граждан Республики Казахстан на сумму свыше 30,5 млн грн.

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Пострадали 114 граждан Казахстана

По данным следствия, в Черновцах почти год действовал мошеннический колл-центр. Его операторы, выдавая себя за сотрудников Комитета национальной безопасности и Национального банка Казахстана, убеждали граждан переводить сбережения на якобы "безопасные счета". В результате этой схемы пострадали 114 граждан Казахстана.

Следствие установило, что организатор схемы привлек семерых сообщников, наладил работу колл-центра и распределил между ними роли. Звонки осуществлялись по заранее подготовленным сценариям: потерпевшим сообщали о якобы угрозе потери средств или использования их счетов в незаконных операциях и склоняли к срочному переводу денег на другие счета.

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Для укрепления доверия обвиняемые использовали персональные данные граждан Казахстана, современные средства связи и методы психологического воздействия. Координация их действий осуществлялась через закрытые Telegram-чаты, где хранились данные потерпевших, распределялись задания и фиксировались результаты работы.



Деятельность колл-центра была прекращена в сентябре 2025 года. Мошеннический офис разоблачили прокуроры совместно с сотрудниками полиции во взаимодействии с киберполицией Республики Казахстан.



Расследование проводилось в рамках совместной следственной группы, созданной Украиной и Республикой Казахстан.

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Где сейчас находятся обвиняемые

Организатор и четверо обвиняемых находятся под стражей. В отношении остальных фигурантов применены меры пресечения, в частности домашний арест и содержание под стражей с альтернативой внесения залога.