У Чернівцях судитимуть організаторів шахрайського call-центру, які ошукали 114 громадян Казахстану на 30 млн грн

До суду передали справу міжнародного шахрайського call-центру в Чернівцях. Вісім обвинувачених ошукали 114 громадян Казахстану на понад 30,5 млн грн, видаючи себе за працівників спецслужб і банку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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Прокурори Чернівецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та сімох учасників злочинної організації, які ошукали громадян Республіки Казахстан на понад 30,5 млн грн.

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Постраждали 114 громадян Казахстану

За даними слідства, у Чернівцях майже рік діяв шахрайський call-центр. Його оператори, видаючи себе за працівників Комітету національної безпеки та Національного банку Казахстану, переконували громадян переказувати заощадження на нібито "безпечні рахунки". Внаслідок цієї схеми постраждали 114 громадян Казахстану.

Слідство встановило, що організатор схеми залучив сімох спільників, налагодив роботу call-центру та розподілив між ними ролі. Дзвінки здійснювалися за заздалегідь підготовленими сценаріями: потерпілим повідомляли про нібито загрозу втрати коштів або використання їхніх рахунків у незаконних операціях і схиляли до термінового переказу грошей на інші рахунки.

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Для посилення довіри обвинувачені використовували персональні дані громадян Казахстану, сучасні засоби зв’язку та методи психологічного впливу. Координація їхніх дій відбувалася через закриті Telegram-чати, де зберігалися дані потерпілих, розподілялися завдання та фіксувалися результати роботи.



Діяльність call-центру припинено у вересні 2025 року. Шахрайський офіс викрили прокурори спільно з працівниками поліції у взаємодії з кіберполіцією Республіки Казахстан.



Розслідування здійснювалося у межах спільної слідчої групи, створеної Україною та Республікою Казахстан.

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Де зараз обвинувачені

Організатор та четверо обвинувачених перебувають під вартою. Щодо інших фігурантів застосовано запобіжні заходи, зокрема домашній арешт та тримання під вартою з альтернативою внесення застави.