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Новости Операция США против Ирана
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Не входит в прямые обязанности: Трамп объяснил, почему может не подписать меморандум с Ираном

Трамп о меморандуме с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы принять участие в церемонии подписания американо-иранского меморандума, однако это не входит в его прямые обязанности как главы государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции после саммита G7 во Франции.

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Примет ли Трамп участие в подписании

Отвечая на вопросы журналистов о возможном подписании соглашения о начале урегулирования кризиса, Трамп заявил следующее:

"Я мог бы принять участие. Это меморандум о взаимопонимании. Это очень важно, но это не тот формат документа, под которым я должен подписываться", - сказал он.

Ранее во время той же пресс-конференции президент США предположил, что подписание документа может состояться в четверг или пятницу.

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Различные версии относительно подписания меморандума

Ранее сообщалось, что стороны рассматривают также возможность проведения подписания в дистанционном формате. Речь идет о варианте, при котором документ могут согласовать не во время встречи представителей сторон, а онлайн.

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявлял, что меморандум уже подписали в электронной форме еще в воскресенье. По его словам, это сделали Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

  • К слову, СМИ обнародовали текст документа, оформляющего договоренность о прекращении боевых действий и дальнейших переговорах с Ираном. Документ состоит из 14 пунктов, в которых изложены положения о возобновлении доступа к Ормузскому проливу, ослаблении определенных финансовых ограничений для Ирана, а также ожидания относительно решения вопроса о ядерной программе Ирана в ходе предстоящих технических переговоров.

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Автор: 

Иран (3004) Меморандум (159) Трамп Дональд (8244)
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Топ комментарии
+9
Трамп - лопух, але інстинкт самозбереження при ньом
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18.06.2026 00:20 Ответить
+8
А "міжнародні відносини", це не обов'язок президента США?
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18.06.2026 00:05 Ответить
+7
ну зрозуміло, хто хотів би під таким зашкваром підписуватись...
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18.06.2026 00:04 Ответить
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ну зрозуміло, хто хотів би під таким зашкваром підписуватись...
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18.06.2026 00:04 Ответить
А "міжнародні відносини", це не обов'язок президента США?
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18.06.2026 00:05 Ответить
Трамп - лопух, але інстинкт самозбереження при ньом
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18.06.2026 00:20 Ответить
Венса підставить?
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18.06.2026 00:21 Ответить
А де Нетаньяху? Чому немає ніякої інфи ?
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18.06.2026 00:25 Ответить
***** трампа послав з його меморандумом.
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18.06.2026 00:35 Ответить
Зараз у Нетаньяху немає жодного прийнятного варіанту подальших дій. Лідер опозиції Яїр Лапід у понеділок у Кнесеті підсумував ситуацію, в якій опинився прем'єр, так: «Або пряме і руйнівне зіткнення з нашим головним союзником, або покірна здача ізраїльських інтересів».
На відміну від періоду адміністрації Обами, коли Нетаньяху міг спробувати обійти Білий дім, мобілізувавши підтримку у Конгресі та американській громадській думці, зараз такі можливості практично відсутні.
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18.06.2026 02:46 Ответить
BBC

Іран і США підписали попередню мирну угоду, підтвердили президент США Дональд Трамп та МЗС Ірану.
 Меморандум про взаєморозуміння на 60 днів передбачає припинення воєнних дій на всіх фронтах, включно з Ліваном, скасування санкцій проти Тегерана та створення фонду відновлення Ірану.

«Він підписаний. Підписаний у Версалі. Я щойно його підписав», - підтвердив Трамп після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Версальському палаці. При цьому Трамп ще раз пригрозив відновити атаки, якщо Іран не виконає свої зобов'язання.

Свої підписи під меморандумом поставили й президент Ірану Масуд Пезешкіан.
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18.06.2026 03:44 Ответить
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18.06.2026 03:50 Ответить
Брехло. Зменш разів у 10.
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18.06.2026 07:05 Ответить
фількіна грамота, короче
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18.06.2026 00:48 Ответить
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18.06.2026 03:22 Ответить
Заява Ірану одразу після підписання меморандуму

- Наші ракети створені для того, щоб їх запускати, а не вести щодо них переговори
- Оборонний потенціал Ірану не буде обговорюватися в жодному процесі та з жодною стороною
- Передача збагаченого ядерного матеріалу за межі країни для нас є неприйнятною
- Ми повинні мати можливість використовувати наші заморожені активи тоді, коли самі вирішимо, і для будь-яких необхідних нам покупок
- Процес скасування нафтових санкцій проти Ірану починається вже сьогодні і триватиме в ході переговорів
- Якщо атаки Ізраїлю на Ліван триватимуть, це вважатиметься порушенням зобов'язань іншої сторони за меморандумом
- Ми не ставимо в один ряд Сполучені Штати та ізраїльський режим
- Наші вороги завдали нам шкоди, але поранений лев все одно залишається левом
- Іран переміг дві ядерні держави, яких підтримували й інші країни
Ми не кидаємося гаслами - ми дійсно є наддержавою

Крім того, іранська сторона наголосила, що її ракетна програма не підлягає обговоренню, а вивезення збагаченого урану за межі країни залишається неприйнятною умовою.
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18.06.2026 05:21 Ответить
 
 