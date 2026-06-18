Не входит в прямые обязанности: Трамп объяснил, почему может не подписать меморандум с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы принять участие в церемонии подписания американо-иранского меморандума, однако это не входит в его прямые обязанности как главы государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции после саммита G7 во Франции.

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Примет ли Трамп участие в подписании

Отвечая на вопросы журналистов о возможном подписании соглашения о начале урегулирования кризиса, Трамп заявил следующее:

"Я мог бы принять участие. Это меморандум о взаимопонимании. Это очень важно, но это не тот формат документа, под которым я должен подписываться", - сказал он.

Ранее во время той же пресс-конференции президент США предположил, что подписание документа может состояться в четверг или пятницу.

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Различные версии относительно подписания меморандума

Ранее сообщалось, что стороны рассматривают также возможность проведения подписания в дистанционном формате. Речь идет о варианте, при котором документ могут согласовать не во время встречи представителей сторон, а онлайн.

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявлял, что меморандум уже подписали в электронной форме еще в воскресенье. По его словам, это сделали Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

К слову, СМИ обнародовали текст документа, оформляющего договоренность о прекращении боевых действий и дальнейших переговорах с Ираном. Документ состоит из 14 пунктов, в которых изложены положения о возобновлении доступа к Ормузскому проливу, ослаблении определенных финансовых ограничений для Ирана, а также ожидания относительно решения вопроса о ядерной программе Ирана в ходе предстоящих технических переговоров.

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