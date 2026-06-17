Не входить до прямих обов’язків: Трамп пояснив, чому може не підписувати меморандум з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що міг би взяти участь у церемонії підписання американсько-іранського меморандуму, однак це не входить до його прямих обов’язків як глави держави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він завив під час пресконференції після саміту G7 у Франції.

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Чи братиме участь Трамп у підписанні

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого підписання угоди про початок врегулювання кризи, Трамп заявив так:

"Я міг би взяти участь. Це меморандум про взаєморозуміння. Це дуже важливо, але це не той формат документа, під яким я повинен підписуватись", — сказав він.

Раніше під час тієї ж пресконференції президент США припустив, що підписання документа може відбутися у четвер або п’ятницю.

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Різні версії щодо підписання меморандуму

Раніше повідомлялося, що сторони розглядають також можливість проведення підписання у дистанційному форматі. Йдеться про варіант, за якого документ можуть погодити не під час зустрічі представників сторін, а онлайн.

Раніше високопоставлений представник американської адміністрації заявляв, що меморандум вже підписали в електронній формі ще в неділю. За його словами, це зробили Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс та спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф.

До слова, ЗМІ оприлюднили текст документа, що оформлює домовленість про припинення бойових дій та подальші перемовини з Іраном. Документ складається з 14 пунктів, у якому викладено положення щодо відновлення доступу до Ормузької протоки, послаблення певних фінансових обмежень для Ірану та викладено очікування щодо вирішення питання ядерної програми Ірану під час майбутніх технічних переговорів.

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