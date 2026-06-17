УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14286 відвідувачів онлайн
Новини Операція США проти Ірану
451 7

Не входить до прямих обов’язків: Трамп пояснив, чому може не підписувати меморандум з Іраном

Трамп про меморандум з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що міг би взяти участь у церемонії підписання американсько-іранського меморандуму, однак це не входить до його прямих обов’язків як глави держави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він завив під час пресконференції після саміту G7 у Франції.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чи братиме участь Трамп у підписанні

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого підписання угоди про початок врегулювання кризи, Трамп заявив так:

"Я міг би взяти участь. Це меморандум про взаєморозуміння. Це дуже важливо, але це не той формат документа, під яким я повинен підписуватись", — сказав він.

Раніше під час тієї ж пресконференції президент США припустив, що підписання документа може відбутися у четвер або п’ятницю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів розмову з Трампом і Макроном: Працюємо, щоб посилити Україну

Різні версії щодо підписання меморандуму

Раніше повідомлялося, що сторони розглядають також можливість проведення підписання у дистанційному форматі. Йдеться про варіант, за якого документ можуть погодити не під час зустрічі представників сторін, а онлайн.

Раніше високопоставлений представник американської адміністрації заявляв, що меморандум вже підписали в електронній формі ще в неділю. За його словами, це зробили Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс та спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф.

  • До слова, ЗМІ оприлюднили текст документа, що оформлює домовленість про припинення бойових дій та подальші перемовини з Іраном. Документ складається з 14 пунктів, у якому викладено положення щодо відновлення доступу до Ормузької протоки, послаблення певних фінансових обмежень для Ірану та викладено очікування щодо вирішення питання ядерної програми Ірану під час майбутніх технічних переговорів.

Читайте: Трамп заявив, що Україна "досить добре справляється" у війні проти Росії

Автор: 

Іран (3515) Меморандум (220) Трамп Дональд (8985)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну зрозуміло, хто хотів би під таким зашкваром підписуватись...
показати весь коментар
18.06.2026 00:04 Відповісти
А "міжнародні відносини", це не обов'язок президента США?
показати весь коментар
18.06.2026 00:05 Відповісти
Трамп - лопух, але інстинкт самозбереження при ньом
показати весь коментар
18.06.2026 00:20 Відповісти
Венса підставить?
показати весь коментар
18.06.2026 00:21 Відповісти
А де Нетаньяху? Чому немає ніякої інфи ?
показати весь коментар
18.06.2026 00:25 Відповісти
***** трампа послав з його меморандумом.
показати весь коментар
18.06.2026 00:35 Відповісти
фількіна грамота, короче
показати весь коментар
18.06.2026 00:48 Відповісти
 
 