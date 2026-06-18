Зеленский в Брюсселе встретится с королем Бельгии Филиппом I, лидерами ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Бельгию, где проведет ряд встреч с европейскими лидерами, руководством НАТО и бельгийскими властями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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Встречи с королем и премьер-министром Бельгии

В ходе визита Зеленский встретится с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.

Также запланирована аудиенция президента Украины у короля Бельгии Филиппа I.

Переговоры с НАТО и партнерами

Отдельно президент и министр обороны Украины проведут встречу с генеральным секретарем НАТО, а также министрами обороны Великобритании и Германии.

Кроме того, Зеленский примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

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Встречи с руководством ЕС

В Брюсселе глава государства также проведет переговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Кроме того, запланированы двусторонние встречи с европейскими лидерами.

Участие в заседании Европейского совета

В ходе визита Владимир Зеленский также примет участие в заседании Европейского совета, где будут обсуждаться дальнейшая поддержка Украины и вопросы европейской безопасности.

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