Рютте о встрече с Зеленским: Украина действительно хорошо справляется
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он заявил журналистам.
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По словам главы Альянса, с Зеленским обсуждали те вопросы, о которых "обычно говорят", в частности - о войне.
"Украина действительно хорошо справляется. Мы видим отчеты о том, сколько российских потерь фиксируется ежемесячно. И, конечно, о том, как мы можем помочь Украине получить системы вооружения, системы противовоздушной обороны", - отметил он.
Рютте добавил, что Зеленский был "в хорошем настроении".
"Он только что вернулся с саммита G7 - думаю, это была очень удачная встреча", - подытожил генсек НАТО.
Что этому предшествовало?
- В среду, 17 июня, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель, где проведет ряд встреч с союзниками, а также примет участие в заседании Европейского совета.
- По словам Зеленского, на встрече с Рютте обсудили реализацию договоренностей с партнерами по G7.
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Vlad Intro
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