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Новости Встреча Зеленского и Рютте
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Рютте о встрече с Зеленским: Украина действительно хорошо справляется

Рютте рассказал, о чем говорили с Зеленским в Брюсселе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он заявил журналистам.

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Подробности

По словам главы Альянса, с Зеленским обсуждали те вопросы, о которых "обычно говорят", в частности - о войне.

"Украина действительно хорошо справляется. Мы видим отчеты о том, сколько российских потерь фиксируется ежемесячно. И, конечно, о том, как мы можем помочь Украине получить системы вооружения, системы противовоздушной обороны", - отметил он.

Рютте добавил, что Зеленский был "в хорошем настроении".

"Он только что вернулся с саммита G7 - думаю, это была очень удачная встреча", - подытожил генсек НАТО.

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Что этому предшествовало?

  • В среду, 17 июня, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель, где проведет ряд встреч с союзниками, а также примет участие в заседании Европейского совета.
  • По словам Зеленского, на встрече с Рютте обсудили реализацию договоренностей с партнерами по G7.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24556) Рютте Марк (671)
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Україна так, бо ще й внутрішнього ворога має
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18.06.2026 09:24 Ответить
а чому Оманській Гниді не буде в гарному настрої ... краде як крав .. про плівки всі забули
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18.06.2026 09:34 Ответить
Україна добре справляється . Якщо перекласти з дипломатичної мови на нормальну - )(уй ти більше побачиш кредит .
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18.06.2026 09:40 Ответить
А вам звісно хотілось би щоб навпаки! Облудні ,,партнерчики"!!
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18.06.2026 09:45 Ответить
 
 