Рютте про зустріч із Зеленським: Україна справді добре справляється

Генсек НАТО Марк Рютте розповів про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він заявив журналістам.

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Подробиці

За словами очільника Альянсу, із Зеленським говорили про ті питання, про які "зазвичай говорять", зокрема – про війну.

"Україна справді добре справляється. Ми бачимо звіти про те, скільки російських втрат фіксується щомісяця. І, звісно, про те, як ми можемо допомогти Україні отримати системи озброєння, системи протиповітряної оборони", – зазначив він.

Рютте додав, що Зеленський був "у гарному настрої".

"Він щойно повернувся з саміту G7 – гадаю, це була дуже вдала зустріч", - підсумував генсек НАТО.

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Що передувало?

У середу, 17 червня, президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Брюсселя, де проведе низку зустрічей із союзниками, а також візьме участь у засіданні Європейської ради.

За словами Зеленського, на зустрічі з Рютте обговорили реалізацію домовленостей із партнерами по G7.

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