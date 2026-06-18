Рютте про зустріч із Зеленським: Україна справді добре справляється
Генсек НАТО Марк Рютте розповів про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він заявив журналістам.
Подробиці
За словами очільника Альянсу, із Зеленським говорили про ті питання, про які "зазвичай говорять", зокрема – про війну.
"Україна справді добре справляється. Ми бачимо звіти про те, скільки російських втрат фіксується щомісяця. І, звісно, про те, як ми можемо допомогти Україні отримати системи озброєння, системи протиповітряної оборони", – зазначив він.
Рютте додав, що Зеленський був "у гарному настрої".
"Він щойно повернувся з саміту G7 – гадаю, це була дуже вдала зустріч", - підсумував генсек НАТО.
Що передувало?
- У середу, 17 червня, президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Брюсселя, де проведе низку зустрічей із союзниками, а також візьме участь у засіданні Європейської ради.
- За словами Зеленського, на зустрічі з Рютте обговорили реалізацію домовленостей із партнерами по G7.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Vlad Intro
показати весь коментар18.06.2026 09:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль