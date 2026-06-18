Зеленський у Брюсселі зустрінеться з королем Бельгії Філіпом I, лідерами ЄС і НАТО
Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Бельгії, де проведе низку зустрічей із європейськими лідерами, керівництвом НАТО та бельгійською владою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ , про це заявив журналістам прессекретар президента Сергій Никифоров.
Зустрічі з королем та прем'єром Бельгії
Під час візиту Зеленський зустрінеться з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером.
Також запланована аудієнція президента України з королем Бельгії Філіпом І.
Переговори з НАТО та партнерами
Окремо президент і міністр оборони України проведуть зустріч із генеральним секретарем НАТО, а також міністрами оборони Великої Британії та Німеччини.
Крім того, Зеленський візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
Зустрічі з керівництвом ЄС
У Брюсселі глава держави також проведе переговори з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Крім цього, заплановані двосторонні зустрічі з європейськими лідерами.
Участь у засіданні Європейської ради
Під час візиту Володимир Зеленський також візьме участь у засіданні Європейської ради, де обговорюватимуть подальшу підтримку України та питання європейської безпеки.
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