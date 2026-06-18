Находясь в плену в РФ, издевался над другими пленными: СБУ сообщила о подозрении нацгвардейцу

Старшему стрелку Национальной гвардии, который, находясь в российском плену, издевался над другими пленными украинцами, предъявлено подозрение.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По данным следствия, нацгвардеец попал в плен к рашистам в июне 2022 года. Впоследствии он пошел на сотрудничество с врагом.

За это его назначили "завхозом" 2-го этажа барака № 8 в "Калининской исправительной колонии № 27" (оккупированная Горловка, Донецкая область).

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"На "должности" фигурант жестоко обращался с другими военнопленными. В частности, по указаниям захватчиков он оказывал на украинцев регулярное психологическое давление, угрожал насилием, а также заставлял выполнять тяжелые физические нагрузки.

Установлено, что в результате его пыток погиб один пленный украинский воин, десятки других получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В марте 2025 года он был освобожден из плена в рамках обмена военнопленными. С тех пор правоохранители собрали многочисленные показания свидетелей, с которыми фигурант находился в российской тюрьме.

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Во время обыска по месту фактического проживания военного обнаружен смартфон с доказательствами его преступлений.

В настоящее время нацгвардейцу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 431 Уголовного кодекса Украины (насилие или жестокое обращение с другими военнопленными со стороны военнопленного, являющегося старшим среди них).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

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