Находясь в плену в РФ, издевался над другими пленными: СБУ сообщила о подозрении нацгвардейцу
Старшему стрелку Национальной гвардии, который, находясь в российском плену, издевался над другими пленными украинцами, предъявлено подозрение.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По данным следствия, нацгвардеец попал в плен к рашистам в июне 2022 года. Впоследствии он пошел на сотрудничество с врагом.
За это его назначили "завхозом" 2-го этажа барака № 8 в "Калининской исправительной колонии № 27" (оккупированная Горловка, Донецкая область).
"На "должности" фигурант жестоко обращался с другими военнопленными. В частности, по указаниям захватчиков он оказывал на украинцев регулярное психологическое давление, угрожал насилием, а также заставлял выполнять тяжелые физические нагрузки.
Установлено, что в результате его пыток погиб один пленный украинский воин, десятки других получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
В марте 2025 года он был освобожден из плена в рамках обмена военнопленными. С тех пор правоохранители собрали многочисленные показания свидетелей, с которыми фигурант находился в российской тюрьме.
Во время обыска по месту фактического проживания военного обнаружен смартфон с доказательствами его преступлений.
В настоящее время нацгвардейцу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 431 Уголовного кодекса Украины (насилие или жестокое обращение с другими военнопленными со стороны военнопленного, являющегося старшим среди них).
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль