Перебуваючи у полоні РФ, знущався з інших полонених: СБУ повідомила про підозру нацгвардійцю
Старшому стрільцю Нацгвардії, який, перебуваючи у російському полоні, знущався з інших полонених українців, повідомлено про підозру.
Про це інформує пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За даними слідства, нацгвардієць потрапив у полон до рашистів в червні 2022 року. Згодом він пішов на співпрацю з ворогом.
За це його призначили "завгоспом" 2-го поверху бараку № 8 у "Калінінській виправній колонії № 27" (окупована Горлівка, Донецька область).
"На "посаді" фігурант жорстоко поводився із іншими військовополоненими. Зокрема, за вказівками загарбників він здійснював на українців регулярний психологічний тиск, погрожував насильством, а також змушував виконувати важкі фізичні навантаження.
Встановлено, що через його тортури загинув один полонений український воїн, десятки інших – отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.
У березні 2025 року його було визволено із полону в рамках обміну військовополоненими. З того часу правоохоронці зібрали численні покази свідків, з якими фігурант знаходився в російській тюрмі.
Під час обшуку за місцем фактичного проживання військового виявлено смартфон із доказами його злочинів.
Наразі нацгвардійцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 431 Кримінального кодексу України (насильство або жорстоке поводження з іншими військовополоненими з боку військовополоненого, який є старшим серед них).
Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль