Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 18 июня, — Воздушные силы
Вечером 18 июня было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 19:47 — БПЛА на севере Черниговской области вдоль границы с Беларусью в направлении севера Киевской области.
Берегите себя и оставайтесь в укрытиях!
В течение дня 18 июня оккупанты более 20 раз нанесли удары по Днепропетровской области: два человека погибли, 17 — ранены.
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