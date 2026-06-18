Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 18 июня, — Воздушные силы

Вечером 18 июня было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских дронов

В 19:47 — БПЛА на севере Черниговской области вдоль границы с Беларусью в направлении севера Киевской области.

Берегите себя и оставайтесь в укрытиях!

В течение дня 18 июня оккупанты более 20 раз нанесли удары по Днепропетровской области: два человека погибли, 17 — ранены.

Смотрите также: Россиянин едет за рулем и возмущается атаками БПЛА: "Два километра до МКАДа, бл#дь! Вопрос: "Какого х#я это все сюда долетает?". ВИДЕО