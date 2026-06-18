Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 18 червня, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 18 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 19:47 - БпЛА на півночі Чернігівщини вздовж кордону з Білоруссю у напрямку півночі Київщини.
Оновлена інформація
О 21:37 - Сумщина: реактивний БпЛА курсом на Конотоп.
О 21:41 - Пуски КАБ на Дніпропетровщину.
О 21:50 - Чернігівщина: реактивний БпЛА у напрямку Ічні.
Бережіть себе та перебувайте в укриттях!
Упродовж дня 18 червня окупанти понад 20 разів ударили по Дніпропетровщині: дві людини загинули, 17 - поранені.
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