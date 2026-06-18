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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 18 червня, - Повітряні сили (оновлено)

Російські безпілотники атакують Україну

Ввечері 18 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 19:47 - БпЛА на півночі Чернігівщини вздовж кордону з Білоруссю у напрямку півночі Київщини.

Оновлена інформація

О 21:37 - Сумщина: реактивний БпЛА курсом на Конотоп.

О 21:41 - Пуски КАБ на Дніпропетровщину.

О 21:50 - Чернігівщина: реактивний БпЛА у напрямку Ічні.

Бережіть себе та перебувайте в укриттях!

Упродовж дня 18 червня окупанти понад 20 разів ударили по Дніпропетровщині: дві людини загинули, 17 - поранені.

Також дивіться: Росіянин їде за кермом і обурюється атаками БПЛА: "Два километра до МКАДа, бл#дь! Вопрос: "Какого х#я это все сюда долетает?". ВIДЕО

Автор: 

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