Россия хочет достичь "целей СВО" с помощью дипломатии, - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы отдает предпочтение дипломатии в достижении "целей СВО", и выдвинул требования относительно безопасности и влияния РФ в регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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"Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии", - сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что дипломатический путь урегулирования предусматривает, в частности, гарантии для России относительно "надежной безопасности" на ее западных рубежах, а также якобы обеспечение прав и "достоинства" граждан и соотечественников.

По его словам, речь идет также о возможности использования русского языка и сохранения православной веры.

"…обеспечение прав и достоинства наших граждан и соотечественников, включая их право на родной русский язык и православную веру", - отметил он.

Критика Запада и "многополярный мир"

Отдельно российский министр заявил, что коллективный Запад якобы должен прекратить "военно-политическую экспансию", которую он связывает с процессами формирования "многополярного мира".

Что этому предшествовало?

Перед этим Лавров заявил о новых массированных ударах по "объектам ВСУ" в ответ на атаку на Москву в ночь на 18 июня.

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".

По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражен. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия - на данный момент это как минимум 5 очагов возгорания.

Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.

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