Росія хоче досягти "цілей СВО" через дипломатію, - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито віддає перевагу дипломатії у досягненні "цілей СВО" та висунув вимоги щодо безпеки та впливу РФ у регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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"Росія вважає за краще, щоб цілі СВО були досягнуті за допомогою дипломатії", - сказав Лавров.

Очільник російського зовнішньополітичного відомства заявив, що дипломатичний шлях врегулювання передбачає, зокрема, гарантії для Росії щодо "надійної безпеки" на її західних рубежах, а також нібито забезпечення прав і "гідності" громадян та співвітчизників.

За його словами, йдеться також про можливість використання російської мови та збереження православної віри.

"…забезпечення прав та гідності громадян та співвітчизників, включаючи можливість використання російської мови та збереження православної віри", — зазначив він.

Критика Заходу та "багатополярний світ"

Окремо російський міністр заявив, що колективний Захід нібито має припинити "військово-політичну експансію", яку він пов’язує з процесами формування "багатополярного світу".

Що передувало?

Перед цим Лавров заявив про нові масовані удари по "об'єктах ЗСУ" у відповідь на атаку на Москву в ніч на 18 червня.

У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".

За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.

Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк.

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