РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15931 посетитель онлайн
Новости Сотрудничество Украины и НАТО
2 710 12

Украина и НАТО ищут решение по блокированию аэродромов противника: объявлен конкурс

Блокировка аэродромов противника: подробности конкурса Минобороны и НАТО

Командование НАТО по трансформации и Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию объявили конкурс Persistent Airfield Denial ("Постоянное блокирование аэродромов противника") с призовым фондом до 250 тысяч евро.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Цель — поиск решений для длительного ограничения использования аэродромной инфраструктуры и авиации противника.

От участников ожидаются предложения решений по поражению ключевых элементов авиационной инфраструктуры противника, отметили в Минобороны.

Смотрите: Командующий Мадяр показал кадры поражения российских истребителей на аэродроме "Шагол" в Челябинской области РФ. ВИДЕО

Так, будут рассматриваться предложения, способные обеспечить автономное или управляемое оператором поражение:

  • самолетов;
  • взлетно-посадочных полос;
  • хранилищ топлива и боеприпасов;
  • наземной вспомогательной инфраструктуры.

С подробными условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.

В министерстве также заявили, что украинские miltech-компании уже обладают уникальным опытом разработки и внедрения передовых технологий в реальных боевых условиях.

Конечный срок подачи предложений – 20 июля 2026 года.

В ходе первой фазы конкурса планируется отобрать до 10 финалистов, которые будут объявлены 11 августа 2026 года.

Смотрите также: Дрон-камикадзе атакует аэродром "Протасово" в Рязанской области РФ: "Беспилотник прямо над нами! #бать! Ложись!". ВИДЕО

Автор: 

Минобороны (9684) НАТО (10697) аэродром (321)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
ракети дайте проти носіїв КАБів ! кацапські літуни самі заблокують літаки і смуги безперервним проносом .
показать весь комментарий
19.06.2026 13:08 Ответить
+2
Для цього, як мінімум, потрібно мати в наявності хоча б декілька штук фуфломінгів
показать весь комментарий
19.06.2026 13:26 Ответить
+2
Диспетчерську вишку нах..
показать весь комментарий
19.06.2026 13:48 Ответить

Загрузка...

 
 