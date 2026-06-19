Украина и НАТО ищут решение по блокированию аэродромов противника: объявлен конкурс
Командование НАТО по трансформации и Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию объявили конкурс Persistent Airfield Denial ("Постоянное блокирование аэродромов противника") с призовым фондом до 250 тысяч евро.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Цель — поиск решений для длительного ограничения использования аэродромной инфраструктуры и авиации противника.
От участников ожидаются предложения решений по поражению ключевых элементов авиационной инфраструктуры противника, отметили в Минобороны.
Так, будут рассматриваться предложения, способные обеспечить автономное или управляемое оператором поражение:
- самолетов;
- взлетно-посадочных полос;
- хранилищ топлива и боеприпасов;
- наземной вспомогательной инфраструктуры.
С подробными условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.
В министерстве также заявили, что украинские miltech-компании уже обладают уникальным опытом разработки и внедрения передовых технологий в реальных боевых условиях.
Конечный срок подачи предложений – 20 июля 2026 года.
В ходе первой фазы конкурса планируется отобрать до 10 финалистов, которые будут объявлены 11 августа 2026 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль