Україна та НАТО шукають рішення щодо блокування аеродромів ворога: оголошено конкурс
Командування НАТО з трансформації та Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти оголосили конкурс Persistent Airfield Denial (Постійне блокування аеродромів противника) із призовим фондом до 250 тисяч євро.
Про це повідомили у Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Метою є пошук рішень для тривалого обмеження використання аеродромної інфраструктури та авіації противника.
Від учасників очікуються пропозиції рішень для ураження ключових елементів авіаційної інфраструктури ворога, зазначили у Міноборони.
Так, розглядатимуть пропозиції, що можуть забезпечити автономне або кероване оператором ураження:
- літаків;
- злітно-посадкових смуг;
- сховищ палива та боєприпасів;
- наземної допоміжної інфраструктури.
З детальними умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланням.
У міністерстві також заявили, що українські miltech-компанії вже мають унікальний досвід розробки та впровадження передових технологій у реальних бойових умовах.
Кінцевий термін надання пропозицій – 20 липня 2026 року.
Протягом першої фази конкурсу заплановано відібрати до 10 фіналістів конкурсу, які будуть оголошені 11 серпня 2026 року.
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