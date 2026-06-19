Україна та НАТО шукають рішення щодо блокування аеродромів ворога: оголошено конкурс

Командування НАТО з трансформації та Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти оголосили конкурс Persistent Airfield Denial (Постійне блокування аеродромів противника) із призовим фондом до 250 тисяч євро.

Про це повідомили у Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Метою є пошук рішень для тривалого обмеження використання аеродромної інфраструктури та авіації противника.

Від учасників очікуються пропозиції рішень для ураження ключових елементів авіаційної інфраструктури ворога, зазначили у Міноборони.

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Так, розглядатимуть пропозиції, що можуть забезпечити автономне або кероване оператором ураження:

літаків;

злітно-посадкових смуг;

сховищ палива та боєприпасів;

наземної допоміжної інфраструктури.

З детальними умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланням.

У міністерстві також заявили, що українські miltech-компанії вже мають унікальний досвід розробки та впровадження передових технологій у реальних бойових умовах.

Кінцевий термін надання пропозицій – 20 липня 2026 року.

Протягом першої фази конкурсу заплановано відібрати до 10 фіналістів конкурсу, які будуть оголошені 11 серпня 2026 року.

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