ПТСР делает ветеранов беззащитными перед гражданским миром, а не агрессивными, - директор Центра психического здоровья Возницына

Распространенный в обществе стереотип о том, что ветераны с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) являются неуправляемыми и опасными, является ошибочным. На самом деле любые психические расстройства делают человека уязвимым и беззащитным перед окружающими. В то же время, миф об "опасном военном" активно подпитывается российской пропагандой.

Об этом в интервью журналистке Екатерине Трушик заявила директор Центра психического здоровья и реабилитации ветеранов "Лісова Поляна" Минздрава Украины Ксения Возницына, передает Цензор.НЕТ.

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Кто и зачем клеймит ветеранов как "агрессивных"?

По ее словам, в обществе, которое сейчас находится в состоянии хронического стресса из-за войны, часто искажается восприятие реальности. Это создает условия для укоренения опасных предрассудков в отношении демобилизованных военных.

"Я думаю, что это российский нарратив, который очень сильно просачивается и активно наблюдается здесь. А также это неадекватная защитная реакция людей, которые не служат. Это какое-то внутреннее чувство вины, которое хочет что-то оправдать или дать ему название: "Вот, война - это зло, посмотрите, к чему она приводит, люди становятся агрессивными". На самом деле это совсем не так", - подчеркнула руководительница "Лісової Поляни".

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Влияние травмы на человека различно

Возницына подчеркнула, что с научной и медицинской точки зрения любая психотравма или психическое расстройство оказывают противоположное влияние на поведение человека.

"Мы знаем, что сейчас в армии находится практически огромная часть нашего общества. Туда попадают разные люди, которые и в гражданской жизни раньше могли проявлять признаки агрессии - мы просто не знаем их истории до 2022 года. И наоборот: если уже произошло какое-то психическое расстройство, то или иное, оно делает человека более уязвимым. Существует миф о том, что люди с психическими расстройствами опасны. А многочисленные исследования уже доказали, что наоборот - они более уязвимы, чем условно здоровые люди", - пояснила психолог.

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Возницына добавила, что военнослужащие, имеющие невидимые психические травмы, в гражданской жизни часто теряют способность эффективно защищать себя.

"Они не могут защитить себя должным образом, отстоять свои границы, показать свою ценность - и тем самым становятся более уязвимыми. Это касается, конечно, и наших военных, при всей их силе и несмотря на то, что они являются нашими защитниками и защитницами", - резюмировала директор реабилитационного центра.

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