Психиатр Чабан о психическом состоянии украинцев во время войны: "Слово сегодняшнего дня - усталость". ВИДЕО

В Украине отмечается резкий рост числа обращений граждан с депрессивными состояниями, повышенной тревожностью и посттравматическими расстройствами. Об этом в интервью каналу "Насправді" заявил известный украинский ученый, психотерапевт и психиатр Олег Чабан. По словам специалиста, если описывать нынешнее психическое состояние нации одним словом, то этим словом будет "усталость" — истощение от длительного пребывания в постоянной тревоге и от чрезмерно сильных внутренних эмоций, которые люди не в состоянии реализовать.

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Как сообщает Цензор.НЕТ, доктор медицинских наук подробно остановился на природе тревоги, определив ее как сильную негативную эмоцию, которая всегда направлена в будущее. Чабан подчеркнул, что у украинцев развились новые специфические триггеры, в частности "триггер на тишину", когда при отсутствии обстрелов уровень стресса и ожидания опасности только растет. Отдельно специалист отметил разрушительное влияние сверхбыстрого цифрового потока информации, в частности в таких сетях как TikTok, где человек не успевает осмыслить картинку, но на основе 5-секундного контента делает глобальные, часто травмирующие для психики выводы.

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Оценивая продолжительность боевой травмы, психотерапевт отметил, что война остается в голове человека на годы, а иногда и на всю жизнь, что подтверждает мировой опыт реабилитации ветеранов. При этом Чабан подчеркнул, что хотя у военных уровень ПТСР объективно выше, гражданское население страдает от аналогичных расстройств из-за биологического страха выживания. На фоне этих вызовов ученый подчеркнул острую необходимость внедрения скрининговых шкал для семейных врачей и других профильных специалистов, чтобы своевременно выявлять психические проблемы и возвращать людей к полноценной жизни.

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