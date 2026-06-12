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Психиатр Чабан о психическом состоянии украинцев во время войны: "Слово сегодняшнего дня - усталость". ВИДЕО

В Украине отмечается резкий рост числа обращений граждан с депрессивными состояниями, повышенной тревожностью и посттравматическими расстройствами. Об этом в интервью каналу "Насправді" заявил известный украинский ученый, психотерапевт и психиатр Олег Чабан. По словам специалиста, если описывать нынешнее психическое состояние нации одним словом, то этим словом будет "усталость" — истощение от длительного пребывания в постоянной тревоге и от чрезмерно сильных внутренних эмоций, которые люди не в состоянии реализовать.

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Как сообщает Цензор.НЕТ, доктор медицинских наук подробно остановился на природе тревоги, определив ее как сильную негативную эмоцию, которая всегда направлена в будущее. Чабан подчеркнул, что у украинцев развились новые специфические триггеры, в частности "триггер на тишину", когда при отсутствии обстрелов уровень стресса и ожидания опасности только растет. Отдельно специалист отметил разрушительное влияние сверхбыстрого цифрового потока информации, в частности в таких сетях как TikTok, где человек не успевает осмыслить картинку, но на основе 5-секундного контента делает глобальные, часто травмирующие для психики выводы.

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Оценивая продолжительность боевой травмы, психотерапевт отметил, что война остается в голове человека на годы, а иногда и на всю жизнь, что подтверждает мировой опыт реабилитации ветеранов. При этом Чабан подчеркнул, что хотя у военных уровень ПТСР объективно выше, гражданское население страдает от аналогичных расстройств из-за биологического страха выживания. На фоне этих вызовов ученый подчеркнул острую необходимость внедрения скрининговых шкал для семейных врачей и других профильных специалистов, чтобы своевременно выявлять психические проблемы и возвращать людей к полноценной жизни.

Смотрите: 44% украинских детей имеют признаки потенциального ПТСР, – первая леди Зеленская. ВИДЕО

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война (1551) ментальность (9) наука (688) психологи (129) психиатрия (122) ПТСР (23) депрессия (1)
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Топ комментарии
+6
Психіатр Чабан відстав на 7 років - втома була ще в 2019 році. Краще б пацієнта з ОПи полікував, а не розповідав очевидні речі.
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12.06.2026 14:15 Ответить
+3
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12.06.2026 14:17 Ответить
+2
Там і для психіатра робота знайдеться.
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12.06.2026 14:20 Ответить
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Психіатр Чабан відстав на 7 років - втома була ще в 2019 році. Краще б пацієнта з ОПи полікував, а не розповідав очевидні речі.
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12.06.2026 14:15 Ответить
ну він же не нарколог.
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12.06.2026 14:17 Ответить
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12.06.2026 14:17 Ответить
Там і для психіатра робота знайдеться.
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12.06.2026 14:20 Ответить
напр., в пробірку насцяти..
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12.06.2026 14:30 Ответить
втома була раніше, потім був Майдан..
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12.06.2026 14:29 Ответить
Саме тому кремль так обмежує доступ власного стада до інформації і так потужно накачує його пропагандою ! Народ повинен думати , що все гаразд - як німці , в 45 , за місяць до поразки , були певні , що перемога близько .
Ця війна , з 2014 , це перед усім - війна психологічна . Той , хто збереже в ній стійкість - той і виграє !
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12.06.2026 14:20 Ответить
За місяць до поразки, коли пів Берліну вже було розбомблено, німці ще вірили в свою перемогу? Може і кацапи думають, що їх НПЗ самі ЗС РФ ******** для створення картинки типу які укронацисти навіжені? Досі не вірять, мабуть, що есвео не по плану пішла...
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12.06.2026 14:26 Ответить
В тім то і річ , що вони не знають , що їх НПЗ системно розносять - в кацапських ресурсах , про це і про Крим , повна тиша !
Навпаки - тєлєк і їхні сайти розпоаідають , що все чудово - і вони цьому вірять
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12.06.2026 14:29 Ответить
Як би і знали, то нічого б не вдіяли, як і німці в 1945-му. Тоді ж їх і за невіру в перемогу теж до гестапо відправляли, тому відверто зізнаватись в зневірі дурнів мало було...
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12.06.2026 14:35 Ответить
"Слово сьогоднішнього дня - втома" НЕНАВИСТЬ до ZЕЛЬОНИХ ГНИД
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12.06.2026 14:21 Ответить
не хочу провокувати,
але і у тєрпіл,
від розводу військ, чи перестання стріляти,
може настати втома..
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12.06.2026 14:26 Ответить
Рецепт один-літр горілки і пару друзів.
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12.06.2026 14:29 Ответить
А воно точно психіатр? Чи це чаан, який працює прсихіатром за сумісництвом, як секологіні послами?
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12.06.2026 14:29 Ответить
Це дуже шкідлива інформація, бо обнадіює ворога, що Україна ось-ось посиплеться. З другого боку це сприятиме підписанню перемир'я, на яке не погоджується саме пуйло. І головний його страх полягає в тому, що під час перемир'я проведуть вибори, на яких переможе ще більш незручний політик, ніж ЗЕ. Видно хтось розумний підказує йому це - у мертвечука шансів нема взагалі, у баби Юлі (український Лукашенко) - низькі рейтинги. Тому пуйло цих виборів не хоче...
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12.06.2026 14:32 Ответить
Для кого це все розхитується, на кшталт, "ВТОМА"? Втомитися можна хіба що в окопі відбиваючи постійні штурми і долаючи кілометри з повним БК, автоматом і бронежилетом. Все інше-скавчання.
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12.06.2026 14:34 Ответить
ого, як ПОТУЖНО!!! лайк!
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12.06.2026 14:55 Ответить
Ти сама з окопу пишеш, довбойобка?
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12.06.2026 14:56 Ответить
Не звезди - не зламні!
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12.06.2026 14:56 Ответить
 
 