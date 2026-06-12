Психіатр Чабан про ментальний стан українців під час війни: "Слово сьогоднішнього дня - втома". ВIДЕО
В Україні зафіксовано різке зростання кількості звернень громадян із депресивними станами, підвищеною тривожністю та постстресовими розладами. Про це в інтерв'ю для каналу "Насправді" заявив відомий український науковець, психотерапевт і психіатр Олег Чабан. За словами фахівця, якщо описувати теперішній психічний стан нації лише одним словом, то цим словом буде "втома" - виснаження від тривалого проживання у постійній тривозі та від надмірно сильних внутрішніх емоцій, які люди не спроможні реалізувати.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, доктор медичних наук детально зупинився на природі тривоги, визначивши її як сильну негативну емоцію, яка завжди спрямована у майбутнє. Чабан наголосив, що в українців розвинулися нові специфічні тригери, зокрема "тригер на тишу", коли за відсутності обстрілів рівень стресу та очікування небезпеки лише зростає. Окремо фахівець відзначив руйнівний вплив надшвидкого цифрового потоку інформації, зокрема в таких мережах як TikTok, де людина не встигає осмислити картинку, але на основі 5-секундного контенту робить глобальні, часто травмувальні для психіки висновки.
Оцінюючи тривалість бойової травми, психотерапевт зауважив, що війна залишається в голові людини на роки, а іноді й на все життя, що підтверджує світовий досвід реабілітації ветеранів. При цьому Чабан підкреслив, що хоча у військових рівень ПТСР об'єктивно вищий, цивільне населення страждає від аналогічних розладів через біологічний страх виживання. На тлі цих викликів науковець наголосив на критичній потребі впровадження скринінгових шкал для сімейних лікарів та інших профільних спеціалістів, щоб вчасно виявляти ментальні проблеми та повертати людей до повноцінного життя.
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Ця війна , з 2014 , це перед усім - війна психологічна . Той , хто збереже в ній стійкість - той і виграє !
Навпаки - тєлєк і їхні сайти розпоаідають , що все чудово - і вони цьому вірять
але і у тєрпіл,
від розводу військ, чи перестання стріляти,
може настати втома..
https://wage.is/palestine/#:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%202026,%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%2045%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD. Станом на 2026 рік мінімальна заробітна плата в Палестині становить 667,73 USD. Мінімальна заробітна плата в Палестині є однією з найвищих в Азії, посідаючи 17-е місце серед 49 країн із законодавчо встановленою мінімальною заробітною платою.
Тому краще брати за приклад Сектор Гази - ось там саме те що треба (хоча й там здається вже не воюють).