Психіатр Чабан про ментальний стан українців під час війни: "Слово сьогоднішнього дня - втома". ВIДЕО

В Україні зафіксовано різке зростання кількості звернень громадян із депресивними станами, підвищеною тривожністю та постстресовими розладами. Про це в інтерв'ю для каналу "Насправді" заявив відомий український науковець, психотерапевт і психіатр Олег Чабан. За словами фахівця, якщо описувати теперішній психічний стан нації лише одним словом, то цим словом буде "втома" - виснаження від тривалого проживання у постійній тривозі та від надмірно сильних внутрішніх емоцій, які люди не спроможні реалізувати.

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Як повідомляє Цензор.НЕТ, доктор медичних наук детально зупинився на природі тривоги, визначивши її як сильну негативну емоцію, яка завжди спрямована у майбутнє. Чабан наголосив, що в українців розвинулися нові специфічні тригери, зокрема "тригер на тишу", коли за відсутності обстрілів рівень стресу та очікування небезпеки лише зростає. Окремо фахівець відзначив руйнівний вплив надшвидкого цифрового потоку інформації, зокрема в таких мережах як TikTok, де людина не встигає осмислити картинку, але на основі 5-секундного контенту робить глобальні, часто травмувальні для психіки висновки.

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Оцінюючи тривалість бойової травми, психотерапевт зауважив, що війна залишається в голові людини на роки, а іноді й на все життя, що підтверджує світовий досвід реабілітації ветеранів. При цьому Чабан підкреслив, що хоча у військових рівень ПТСР об'єктивно вищий, цивільне населення страждає від аналогічних розладів через біологічний страх виживання. На тлі цих викликів науковець наголосив на критичній потребі впровадження скринінгових шкал для сімейних лікарів та інших профільних спеціалістів, щоб вчасно виявляти ментальні проблеми та повертати людей до повноцінного життя.

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