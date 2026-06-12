УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11828 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ментальне здоров’я
1 374 29

Психіатр Чабан про ментальний стан українців під час війни: "Слово сьогоднішнього дня - втома". ВIДЕО

В Україні зафіксовано різке зростання кількості звернень громадян із депресивними станами, підвищеною тривожністю та постстресовими розладами. Про це в інтерв'ю для каналу "Насправді" заявив відомий український науковець, психотерапевт і психіатр Олег Чабан. За словами фахівця, якщо описувати теперішній психічний стан нації лише одним словом, то цим словом буде "втома" - виснаження від тривалого проживання у постійній тривозі та від надмірно сильних внутрішніх емоцій, які люди не спроможні реалізувати.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомляє Цензор.НЕТ, доктор медичних наук детально зупинився на природі тривоги, визначивши її як сильну негативну емоцію, яка завжди спрямована у майбутнє. Чабан наголосив, що в українців розвинулися нові специфічні тригери, зокрема "тригер на тишу", коли за відсутності обстрілів рівень стресу та очікування небезпеки лише зростає. Окремо фахівець відзначив руйнівний вплив надшвидкого цифрового потоку інформації, зокрема в таких мережах як TikTok, де людина не встигає осмислити картинку, але на основі 5-секундного контенту робить глобальні, часто травмувальні для психіки висновки.

Читайте: У Вінниці відкрили центр ментального здоров’я для захисників і їхніх родин мережі "Повернення"

Оцінюючи тривалість бойової травми, психотерапевт зауважив, що війна залишається в голові людини на роки, а іноді й на все життя, що підтверджує світовий досвід реабілітації ветеранів. При цьому Чабан підкреслив, що хоча у військових рівень ПТСР об'єктивно вищий, цивільне населення страждає від аналогічних розладів через біологічний страх виживання. На тлі цих викликів науковець наголосив на критичній потребі впровадження скринінгових шкал для сімейних лікарів та інших профільних спеціалістів, щоб вчасно виявляти ментальні проблеми та повертати людей до повноцінного життя.

Дивіться: 44% українських дітей мають ознаки потенційного ПТСР, – перша леді Зеленська. ВIДЕО

Також читайте: Лікування психологічних розладів, спричинених війною, - питання не років, а одного-двох поколінь, - експерт Монов

Автор: 

війна (1645) ментальність (5) наука (373) психологи (90) психіатрія (90) ПТСР (24) депресія (3)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Психіатр Чабан відстав на 7 років - втома була ще в 2019 році. Краще б пацієнта з ОПи полікував, а не розповідав очевидні речі.
показати весь коментар
12.06.2026 14:15 Відповісти
+7
показати весь коментар
12.06.2026 14:17 Відповісти
+5
Там і для психіатра робота знайдеться.
показати весь коментар
12.06.2026 14:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Психіатр Чабан відстав на 7 років - втома була ще в 2019 році. Краще б пацієнта з ОПи полікував, а не розповідав очевидні речі.
показати весь коментар
12.06.2026 14:15 Відповісти
ну він же не нарколог.
показати весь коментар
12.06.2026 14:17 Відповісти
показати весь коментар
12.06.2026 14:17 Відповісти
Там і для психіатра робота знайдеться.
показати весь коментар
12.06.2026 14:20 Відповісти
напр., в пробірку насцяти..
показати весь коментар
12.06.2026 14:30 Відповісти
втома була раніше, потім був Майдан..
показати весь коментар
12.06.2026 14:29 Відповісти
Саме тому кремль так обмежує доступ власного стада до інформації і так потужно накачує його пропагандою ! Народ повинен думати , що все гаразд - як німці , в 45 , за місяць до поразки , були певні , що перемога близько .
Ця війна , з 2014 , це перед усім - війна психологічна . Той , хто збереже в ній стійкість - той і виграє !
показати весь коментар
12.06.2026 14:20 Відповісти
За місяць до поразки, коли пів Берліну вже було розбомблено, німці ще вірили в свою перемогу? Може і кацапи думають, що їх НПЗ самі ЗС РФ ******** для створення картинки типу які укронацисти навіжені? Досі не вірять, мабуть, що есвео не по плану пішла...
показати весь коментар
12.06.2026 14:26 Відповісти
В тім то і річ , що вони не знають , що їх НПЗ системно розносять - в кацапських ресурсах , про це і про Крим , повна тиша !
Навпаки - тєлєк і їхні сайти розпоаідають , що все чудово - і вони цьому вірять
показати весь коментар
12.06.2026 14:29 Відповісти
Як би і знали, то нічого б не вдіяли, як і німці в 1945-му. Тоді ж їх і за невіру в перемогу теж до гестапо відправляли, тому відверто зізнаватись в зневірі дурнів мало було...
показати весь коментар
12.06.2026 14:35 Відповісти
"Слово сьогоднішнього дня - втома" НЕНАВИСТЬ до ZЕЛЬОНИХ ГНИД
показати весь коментар
12.06.2026 14:21 Відповісти
не хочу провокувати,
але і у тєрпіл,
від розводу військ, чи перестання стріляти,
може настати втома..
показати весь коментар
12.06.2026 14:26 Відповісти
Рецепт один-літр горілки і пару друзів.
показати весь коментар
12.06.2026 14:29 Відповісти
Две на троих? Хорошая заявка. А получится потом не полировать?
показати весь коментар
12.06.2026 15:52 Відповісти
А воно точно психіатр? Чи це чаан, який працює прсихіатром за сумісництвом, як секологіні послами?
показати весь коментар
12.06.2026 14:29 Відповісти
Це якийсь кінь педальний, який думає, що зробив відкриття, та напише дві дисертації.
показати весь коментар
12.06.2026 16:20 Відповісти
Це дуже шкідлива інформація, бо обнадіює ворога, що Україна ось-ось посиплеться. З другого боку це сприятиме підписанню перемир'я, на яке не погоджується саме пуйло. І головний його страх полягає в тому, що під час перемир'я проведуть вибори, на яких переможе ще більш незручний політик, ніж ЗЕ. Видно хтось розумний підказує йому це - у мертвечука шансів нема взагалі, у баби Юлі (український Лукашенко) - низькі рейтинги. Тому пуйло цих виборів не хоче...
показати весь коментар
12.06.2026 14:32 Відповісти
Для кого це все розхитується, на кшталт, "ВТОМА"? Втомитися можна хіба що в окопі відбиваючи постійні штурми і долаючи кілометри з повним БК, автоматом і бронежилетом. Все інше-скавчання.
показати весь коментар
12.06.2026 14:34 Відповісти
ого, як ПОТУЖНО!!! лайк!
показати весь коментар
12.06.2026 14:55 Відповісти
Матері своїй таке писатимеш, клоуне.
показати весь коментар
12.06.2026 15:03 Відповісти
це місцевий провокатор, не пишіть нічого поганого бо забананять.
показати весь коментар
12.06.2026 15:24 Відповісти
Не звезди - не зламні!
показати весь коментар
12.06.2026 14:56 Відповісти
Тільки втома різна. Для військового який там де можуть вбити, втома одна, для ухилєса який боїться вийти на вулицю втома інша, а для всяких незламних пенсіонерів-броньованих-маленьких дітей 18-22 років втома взагалі ще інша. Більшість тої втоми й не має, бо життя по суті не змінилося. Гроші платять, робота є, хочеш по європах катайся, хочеш на форумах потужнічай. Це ж не те що хліб по картках і нічні зміни на снарядному заводі. Так що незламна більшість готова хоч і вічність воювати, або принаймні доки представники перших двох категорій не закінчаться.
показати весь коментар
12.06.2026 15:05 Відповісти
Втоми від війни допускати не можна. Треба як у Палестині або Афганістані чи інших розвинених країнах, які живуть у постійній війні.
показати весь коментар
12.06.2026 15:05 Відповісти
З Палестиною краще не порівнювати. Там вже ніби заспокоїлися з вічною війною - то раз. А два - ось:

https://wage.is/palestine/#:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%202026,%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%2045%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD. Станом на 2026 рік мінімальна заробітна плата в Палестині становить 667,73 USD. Мінімальна заробітна плата в Палестині є однією з найвищих в Азії, посідаючи 17-е місце серед 49 країн із законодавчо встановленою мінімальною заробітною платою.

Тому краще брати за приклад Сектор Гази - ось там саме те що треба (хоча й там здається вже не воюють).
показати весь коментар
12.06.2026 15:11 Відповісти
Брєхня! то ми при поганому Порошенкові втомилися від війни, а при найвеличнішому ZеZедентові тільки відпочили від війни.
показати весь коментар
12.06.2026 15:10 Відповісти
 
 