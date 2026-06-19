ПТСР робить ветеранів беззахисними перед цивільним світом, а не агресивними, - директорка Центру психічного здоров’я Возніцина
Поширений у суспільстві стереотип про те, що ветерани із посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) є некерованими та небезпечними, є хибним. Насправді будь-які розлади психіки роблять людину вразливою та беззахисною перед оточенням. Водночас міф про "небезпечного військового" активно підживлюється російською пропагандою.
Про це в інтерв'ю журналістці Катерині Трушик заявила директорка Центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів "Лісова Поляна" МОЗ України Ксенія Возніцина, передає Цензор.НЕТ.
Хто і навіщо таврує ветеранів "агресивними"?
За її словами, у суспільстві, яке саме перебуває у стані хронічного стресу через війну, часто спотворюється сприйняття реальності. Це створює умови для укорінення небезпечних упереджень щодо демобілізованих військових.
"Я думаю, що це російський наратив, який дуже потужно просочується і активно спостерігається тут. А також це неадеватна захисна реакція людей, які не служать. Це якесь внутрішнє відчуття провини, яке хоче щось виправдати чи дати йому назву: "От війна — це зло, подивіться, до чого вона доводить, люди стають агресивними". Насправді це зовсім не так", - наголосила керівниця "Лісової Поляни".
Ефект травми на людину різний
Возніцина наголосила, що з наукового та медичного погляду будь-яка психотравма чи психічний розлад мають протилежний ефект на поведінку людини.
"Ми знаємо, що зараз в армії практично величезна кількість нашого суспільства. Туди потрапляють різні люди, які і в цивільному житті раніше могли проявляти ознаки агресії — ми просто не знаємо їхньої історії до 2022 року. І навпаки: якщо вже стався певний розлад психіки, той чи інший, він робить людину більш вразливою. Існує міф про те, що люди з психічними розладами небезпечні. А доведено вже багатьма дослідженнями, що навпаки — вони більш вразливі, ніж люди умовно здорові", — пояснила психологиня.
- Возніцина додала, що військовослужбовці, які мають невидимі поранення психіки, у цивільному житті часто втрачають здатність ефективно себе захищати.
"Вони не можуть себе захистити певним чином, відстояти свої кордони, показати свою цінність — і тим самим вони стають більш вразливими. Це стосується, звісно, і наших військових, при всій їхній силі і при тому, що вони є нашими захисниками й захисницями", - резюмувала директорка реабілітаційного центру.
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