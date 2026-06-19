Раскрыта ОПГ, завладевшая 17 га леса возле "Буковеля" под застройку, среди участников схемы - сотрудник прокуратуры

Офис генерального прокурора совместно с Национальной полицией раскрыл организованную преступную группу, которая незаконно завладела 17 гектарами земель лесного фонда недалеко от комплекса "Буковель".

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Стоимость - 38 млн грн

Речь идет о 14 земельных участках, расположенных в Поляницком лесничестве ГП "Ворохтянський лісгосп". Их рыночная стоимость составляет почти 38 млн грн.

Кто участвовал в схеме?

По данным следствия, к схеме причастны:

бывший руководитель отдела Госгеокадастра в Яремче,

бывшие сотрудники правоохранительных органов,

инженеры, геологи, геодезисты,

местные предприниматели и застройщики.

Среди участников схемы также обнаружили действующего сотрудника прокуратуры.

"Это еще раз доказывает, что очищение системы не является декларативным. Оно продолжается, и этот процесс необратим", - подчеркнул генпрокурор.

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Как действовала схема?

Кравченко рассказал, что сообщники подделывали документы и использовали фиктивную техническую документацию, присваивали участкам кадастровые номера и регистрировали их на подставных лиц. Конечной целью была дальнейшая коммерческая застройка этих территорий.

В настоящее время семерым участникам преступной организации сообщено о подозрении.

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Не первый эпизод

Генеральный прокурор добавил, что это не первый эпизод этой схемы.

"Ранее правоохранительные органы уже привлекли к ответственности шестерых других участников. Их признали виновными и осудили. Всего в суд направлено 13 обвинительных актов. 26 незаконно присвоенных земельных участков прокуроры вернули государству через суд. И речь идет не только о государственном лесе, который пытались превратить в частный актив. Но и о людях, которые решили, что могут это сделать безнаказанно", - добавил он.

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