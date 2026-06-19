Викрито ОЗГ, яка заволоділа 17 га лісу біля "Буковелю" під забудову, серед учасників схеми – працівник прокуратури. АУДIО

Офіс генпрокурора спільно з Нацполіцією викрили організовану злочинну групу, яка незаконно заволоділа 17 гектарами земель лісового фонду неподалік комплексу "Буковель".

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вартість - 38 млн грн

Йдеться про 14 земельних ділянок, розташованих у Поляницькому лісництві ДП "Ворохтянський лісгосп". Їхня ринкова вартість складає майже 38 млн грн.

Хто брав участь у схемі?

За даними слідства, до схеми причетні:

колишній керівник відділу Держгеокадастру в Яремче,

експосадовці правоохоронних органів,

інженери, геологи, геодезисти,

місцеві підприємці та забудовники.

Серед учасників схеми також виявили і діючого працівник прокуратури.

"Це ще раз доводить, що очищення системи не декларативне. Воно триває і цей процес є незворотним", - наголосив генпрокурор.

Дивіться також: Незаконно заволоділи землями поблизу туристичного комплексу "Буковель": викрито злочинну групу, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Як діяла схема?

Кравченко розповів, що спільники підробляли документи та використовували фіктивну технічну документацію, присвоювали ділянкам кадастрові номери та реєстрували їх на підставних осіб. Кінцевою метою була подальша комерційна забудова цих територій.

Наразі сімом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру.

Читайте також: Готель у Буковелі за "брудні" гроші: ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді застави у 20 млн грн до експосадовця столичної митниці Тупальського

Не перший епізод

Генпрокурор додав, що це не перший епізод цієї схеми.

"Раніше правоохоронні органи вже притягнули до відповідальності шістьох інших учасників. Їх визнано винними та засуджено. Загалом до суду скеровано 13 обвинувальних актів. 26 незаконно привласнених земельних ділянок прокурори повернули державі через суд. І йдеться не лише про державний ліс, який намагалися перетворити на приватний актив. А про людей, які вирішили, що можуть це зробити безкарно", - додав він.

Читайте також: Бізнес-партнер Міндіча Хмельов під час війни скупив землю та готелі біля Буковеля на $4,5 млн, - Bihus.Info. ВIДЕО