Враг атаковал Харьков КАБами: 9 пострадавших, из-под завалов спасли женщину

В ночь на 20 июня российские военные вновь обстреляли Харьков ракетами КАБ: пострадали как минимум восемь человек, из-под завалов спасли женщину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов

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Удар повредил двухэтажный жилой дом. В результате удара в Холодногорском районе пострадали 60-летний и 49-летний мужчины, 54-летняя и 87-летняя женщины. А также 6-летний ребенок.

Также сообщалось, что под завалами могут находиться люди. Впоследствии Синегубов сообщил о еще трех пострадавших, которым потребовалась помощь врачей.

Таким образом, число пострадавших возросло как минимум до восьми человек.

Спасательная операция продолжается

На месте происшествия работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Они расчищают завалы и проверяют информацию о возможных людях, которые могут оставаться под обломками.

По информации "Суспільного", из-под завалов удалось спасти женщину. Она жива, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

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В то же время мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под завалами, вероятно, остаётся ещё одна женщина. Спасательная операция продолжается.

На данный момент удалось извлечь из-под завалов семерых человек, рассказал мэр в эфире "Суспильного". По его словам, РФ нанесла по городу два удара ракетами КАБ, третий удалось сбить.

Число пострадавших растет

Число пострадавших в результате удара в Холодногорском районе возросло до 9, сообщил Синегубов.



"Пятеро человек госпитализированы, ещё четверо - получили медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении.

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