Ворог атакував Харків КАБами: під завалами знайшли загиблу, 9 постраждали, серед них - двоє дітей (оновлено)

У ніч проти 20 червня російські військові знову атакували Харків КАБами: постраждали щонайменше вісім людей, з-під завалів врятували жінку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

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Удар пошкодив двоповерховий житловий будинок. Внаслідок удару в Холодногірському районі постраждали 60-річний та 49-річний чоловіки, 54-річна та 87-річна жінки. А також 6-річна дитина.

Також повідомлялось, що під завалами можуть перебувати люди. Згодом Синєгубов повідомив, про ще трьох постраждалих, які потребували допомоги лікарів.

Таким чином, кількість потерпілих зросла щонайменше до восьми осіб.

Рятувальна операція триває

На місці удару працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Вони розбирають завали та перевіряють інформацію про можливих людей, які можуть залишатися під уламками.

За інформацією Суспільного, з-під завалів вдалося врятувати жінку. Вона жива, їй надають необхідну медичну допомогу.

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Водночас міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що під завалами, ймовірно, залишається ще одна жінка. Рятувальна операція триває.

Сімох людей вдалося дістати з-під завалів на цей час, розповів Суспільному міський голова. За його словами, РФ вдарила по місту двома КАБами, третю вдалося збити.

Кількість постраждалих зростає

Кількість постраждалих внаслідок удару в Холодногірському районі зросла до 9, повідомив Синєгубов.



"Пʼятеро людей госпіталізовані, ще четверо - отримали допомогу лікарів на місці",- йдеться в повідомленні.

О 7:14 Терехов повідомив, що рятувальники під завалами зруйнованого будинку виявили тіло загиблої людини.

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