Более 5,7 млн украинцев выехали из-за войны, - Лубинец

Из-за российской агрессии более 5,7 млн украинцев были вынуждены уехать за границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, опираясь на данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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"20 июня - Всемирный день беженцев. Для Украины он имеет особое значение, ведь вынужденное перемещение стало реальностью для миллионов наших граждан", - отметил Лубинец.

По данным УВКБ ООН, более 5,7 млн украинцев из-за вооруженной агрессии против Украины были вынуждены уехать за границу.

"За этой цифрой - опыт, разделивший жизнь миллионов на "до" и "после". Это тысячи километров между самыми близкими, ежедневные телефонные звонки с вопросом "Как вы?" и колоссальная сила жить дальше, сохраняя Украину в сердце", - констатировал Лубинец.

Уполномоченный поблагодарил каждое государство, каждую общину и каждого человека, которые открыли свои двери для украинцев в самое тяжелое время.

"Вы вернули им чувство безопасности и человеческого достоинства. И мы точно знаем: мы вернёмся. Восстановим. Обнимем своих. Потому что где бы мы ни были - наш дом всегда там, где Украина", - подчеркнул Лубинец.

Что этому предшествовало?

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме к лидерам ЕС призвала пересмотреть правила временной защиты для украинцев, в частности мужчин призывного возраста.

Председатель чешской партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) и спикер парламента Томио Окамура выступил за отмену временной защиты для беженцев из Украины.

В Швеции призвали отменить статус временной защиты для новых беженцев - украинских мужчин призывного возраста, чтобы они возвращались защищать родину и "добивались победы в войне".

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