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Новини Українські біженці
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Понад 5,7 млн українців виїхали через війну, - Лубінець

Біженці з України: Лубінець озвучив масштаб виїзду через війну

Через російську агресію понад 5,7 млн українців були змушені виїхати за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець спираючись на дані Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

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"20 червня - Всесвітній день біженців. Для України він має особливе значення, адже вимушене переміщення стало реальністю для мільйонів наших громадян", - зауважив Лубінець.

За даними УВКБ ООН, понад 5,7 млн українців через збройну агресію проти України були змушені виїхати за кордон.

"За цією цифрою - досвід, який розділив життя мільйонів на "до" та "після". Це тисячі кілометрів між найріднішими, щоденні телефонні дзвінки з питанням "Як ви?" та колосальна сила жити далі, зберігаючи Україну в серці", - констатував Лубінець.

Уповноважений подякував кожній державі, кожній громаді та кожній людині, які відчинили свої двері для українців у найважчий час.

"Ви повернули їм відчуття безпеки та людської гідності. І ми точно знаємо: ми повернемося. Відбудуємо. Обіймемо своїх. Бо де б ми не були - наш дім завжди там, де Україна", - наголосив Лубінець.

Що передувало?

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у листі до лідерів ЄС закликала переглянути правила тимчасового захисту для українців, зокрема чоловіків призовного віку.

Голова чеської партії "Свобода і пряма демократія" (SPD) та спікер парламенту Томіо Окамура виступив за скасування тимчасового захисту для біженців з України.

У Швеції закликали скасувати статус тимчасового захисту для нових біженців - українських чоловіків призовного віку, щоб вони поверталися захищати батьківщину та "здобували перемогу у війні".

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Автор: 

біженці (2056) Лубінець Дмитро (731)
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Топ коментарі
+5
Ще стільки виїдуть після війни, а може більше.
Велика кількість населення просто не розуміє, чому за чотири роки війни вони за кордоном живуть кращеніж на батьківщині за все своє життя назбирали на "жигулі" та хатину в селі, а в умовних Нідерландах мають автомобіль не самий поганий по мірках Європи, хорошу роботу чи навіть бізнес та житло.
Правидьно, ми тут годуємо мєнтів, прокурорів-інвалідів, суддів та різних чиновників-хабарників.
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20.06.2026 10:14 Відповісти
+2
це без урахування батальйонів тіса, карпати, молдова, придністровійє.....
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20.06.2026 10:09 Відповісти
+1
Доброе утро, безграмотный.
-----------------
Правило зачета (credit method). Если вы работаете или получаете доход за границей (и уже уплатили налог в другой стране), в Украине вам не придется платить всю сумму заново. Сумма уплаченного иностранного налога вычитается из украинских налоговых обязательств.
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20.06.2026 10:40 Відповісти

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