Понад 5,7 млн українців виїхали через війну, - Лубінець

Через російську агресію понад 5,7 млн українців були змушені виїхати за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець спираючись на дані Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"20 червня - Всесвітній день біженців. Для України він має особливе значення, адже вимушене переміщення стало реальністю для мільйонів наших громадян", - зауважив Лубінець.

За даними УВКБ ООН, понад 5,7 млн українців через збройну агресію проти України були змушені виїхати за кордон.

"За цією цифрою - досвід, який розділив життя мільйонів на "до" та "після". Це тисячі кілометрів між найріднішими, щоденні телефонні дзвінки з питанням "Як ви?" та колосальна сила жити далі, зберігаючи Україну в серці", - констатував Лубінець.

Уповноважений подякував кожній державі, кожній громаді та кожній людині, які відчинили свої двері для українців у найважчий час.

"Ви повернули їм відчуття безпеки та людської гідності. І ми точно знаємо: ми повернемося. Відбудуємо. Обіймемо своїх. Бо де б ми не були - наш дім завжди там, де Україна", - наголосив Лубінець.

Що передувало?

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у листі до лідерів ЄС закликала переглянути правила тимчасового захисту для українців, зокрема чоловіків призовного віку.

Голова чеської партії "Свобода і пряма демократія" (SPD) та спікер парламенту Томіо Окамура виступив за скасування тимчасового захисту для біженців з України.

У Швеції закликали скасувати статус тимчасового захисту для нових біженців - українських чоловіків призовного віку, щоб вони поверталися захищати батьківщину та "здобували перемогу у війні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці випередили сирійців за кількістю біженців у Німеччині