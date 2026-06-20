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Новости Удары по логистике РФ
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Поражен мост через Генический пролив, комплекс "Панцирь-С" и вражеские пункты управления БПЛА, - Генштаб

удар по рф

В ночь на 20 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по автомобильному мосту через Генический пролив в районе Геническа Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Как отмечается, указанный объект используется противником для обеспечения военной логистики между временно оккупированным Крымом и группировками российских войск на южном направлении.

Удар комплекса "Панцирь-С"

В Запорожской области поражен вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" в районе населенного пункта Долинское.

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Удар по пунктам управления РФ

Также вчера нанесены удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами оккупантов в районах Соледара Донецкой области, Грозового в Запорожской области и Теребрено Белгородской области (РФ).

"Силы обороны Украины продолжают систематически снижать способность российского агрессора продолжать боевые действия против Украины", - отмечают в Генштабе.

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Автор: 

Генштаб ВС (8211) Геническ (36) Херсонская область (5758) Генический район (23) Удары по РФ (1044)
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