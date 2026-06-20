Поражен мост через Генический пролив, комплекс "Панцирь-С" и вражеские пункты управления БПЛА, - Генштаб
В ночь на 20 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по автомобильному мосту через Генический пролив в районе Геническа Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, указанный объект используется противником для обеспечения военной логистики между временно оккупированным Крымом и группировками российских войск на южном направлении.
Удар комплекса "Панцирь-С"
В Запорожской области поражен вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" в районе населенного пункта Долинское.
Удар по пунктам управления РФ
Также вчера нанесены удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами оккупантов в районах Соледара Донецкой области, Грозового в Запорожской области и Теребрено Белгородской области (РФ).
"Силы обороны Украины продолжают систематически снижать способность российского агрессора продолжать боевые действия против Украины", - отмечают в Генштабе.
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