Уражено міст через Генічеську протоку, комплекс "Панцир-С" та ворожі пункти управління БпЛА, - Генштаб

У ніч на 20 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили автомобільний міст через Генічеську протоку в районі Генічеська Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Як зазначається, зазначений об'єкт використовується противником для забезпечення військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупованнями російських військ на південному напрямку.

Удар комплексу "Панцир-С"

У Запорізькій області уражено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С" в районі населеного пункту Долинське.

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Удар по пунктах управління РФ

Також, вчора, завдано ураження пунктам управління безпілотними літальними апаратами окупантів в районах Соледара Донецької області, Грозового на Запоріжжі та Теребрено Бєлгородської області (РФ).

"Сили оборони України продовжують системно знижувати спроможності російського агресора щодо продовження бойових дій проти України", - наголошують у Генштабі.

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