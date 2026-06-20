Уражено міст через Генічеську протоку, комплекс "Панцир-С" та ворожі пункти управління БпЛА, - Генштаб
У ніч на 20 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили автомобільний міст через Генічеську протоку в районі Генічеська Херсонської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, зазначений об'єкт використовується противником для забезпечення військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупованнями російських військ на південному напрямку.
Удар комплексу "Панцир-С"
У Запорізькій області уражено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С" в районі населеного пункту Долинське.
Удар по пунктах управління РФ
Також, вчора, завдано ураження пунктам управління безпілотними літальними апаратами окупантів в районах Соледара Донецької області, Грозового на Запоріжжі та Теребрено Бєлгородської області (РФ).
"Сили оборони України продовжують системно знижувати спроможності російського агресора щодо продовження бойових дій проти України", - наголошують у Генштабі.
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