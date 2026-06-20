Рашисты атакуют Киевскую область "шахедами": работает ПВО
В настоящее время войска РФ пытаются нанести удар с помощью ударных беспилотников по территории Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
Подробности от ОГА
"Внимание! Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Возможна работа ПВО по вражеским целям. Находитесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационное молчание - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.
Существует угроза для Киева
Отметим, что в настоящее время тревога также объявлена в Киеве.
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