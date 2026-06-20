Рашисти атакують "шахедами" Київщину: працює ППО

Наразі війська РФ намагаються атакувати ударними безпілотниками територію Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

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Деталі від ОВА

"Увага! Київщина! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Можлива робота ППО по ворожих цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.

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Є згароза для Києва

Зазначимо, що наразі тривогу також оголошено у Києві.

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