213 боестолкновений за сутки: самые ожесточенные бои велись на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 20 июня 2026 года, на фронте было зафиксировано 213 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением двух ракет и 85 авиационных ударов, сбросив 267 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 489 дронов-камикадзе и осуществили 3030 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

В Сумской области от ударов с воздуха пострадали районы населенных пунктов Товстодубово и Сумы.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемнадцать районов сосредоточения живой силы противника и одну артиллерийскую систему.

Генеральный штаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1290 человек. Также были уничтожены восемь танков, десять боевых бронированных машин, 93 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, восемь наземных робототехнических комплексов, 2346 беспилотных летательных аппаратов, 475 единиц автомобильной и две единицы специальной техники противника.

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Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий. В то же время агрессор нанес один авиационный удар с применением трех управляемых авиабомб, осуществил 78 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности дважды применил реактивные системы залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

Украинские подразделения на Южно-Слобожанском направлении отразили десять атак противника в районах населенных пунктов Вильча, Старица, Избицкое и Зыбино.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в сторону Кившаровки, Купянска-Вузлового и Новоплатоновки.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, попытки вклиниться в нашу оборону зафиксированы на Лиманском направлении, где оккупанты 21 раз атаковали в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Ямполь, Шийковка, Ольговка, Новоселовка, Дробышево, Дерилово и Лиман.

На Славянском направлении противник совершил четырнадцать атак в сторону Пискуновки, Кривой Луки, Калеников, Закитного и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты совершили один штурм в районе Тихоновки.

Также отмечается, что в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Ильиновка, Константиновка и Русин Яр на Константиновском направлении враг совершил одиннадцать атак.

"Наибольшее количество вражеских штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили 33 атаки. Враг проявлял активность в районах населенных пунктов Новониколаевка, Гришино, Белицкое, Кучеров Яр, Шахово, Новопавловка, Филия, Вольное, Новоалександровка, Шевченко, Котлино, Удачное, Торецкое, Дорожное, Родинское, Новогришино, Гулево, Мирное и Сергеевка", — говорится в сообщении.

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Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении захватчики дважды пытались продвинуться в районах Поддубного и Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 23 раза наносили удары в районах населенных пунктов Цветково, Верхняя Терса, Новоселовка, Доброполье, Рыбное, Гуляйпольское, Зализничное, Горькое, Воздвижевка, Еленоконстантиновка и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники отразили две попытки противника продвинуться вперёд в районах Каменского и Степногорска.

На Приднепровском направлении активных действий противник не предпринимал.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.