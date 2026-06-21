213 боєзіткнень за добу на фронті: найзапекліші бої точилися на Покровському напрямку, - Генштаб. КАРТА

Загалом упродовж минулої доби, 20 червня 2026 року, на фронті було зафіксовано 213 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 85 авіаційних ударів, скинувши 267 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 489 дронів-камікадзе та здійснили 3030 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Сумщині від ударів з повітря постраждали райони населених пунктів Товстодубове та Суми.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісімнадцять районів зосередження живої сили противника та одну артилерійську систему.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1290 осіб. Також знешкоджено вісім танків, десять бойових броньованих машин, 93 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, вісім наземних робототехнічних комплексів, 2346 безпілотних літальних апаратів, 475 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

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Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не проводив. Водночас агресор завдав одного авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб, здійснив 78 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема двічі застосував реактивні системи залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

Українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку відбили десять атак противника в районах населених пунктів Вільча, Стариця, Ізбицьке та Зибине.

На Куп’янському напрямку ворог три рази атакував у бік Ківшарівки, Куп’янська-Вузлового та Новоплатонівки.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, спроби вклинитися в нашу оборону зафіксовано на Лиманському напрямку, де окупанти 21 раз атакували в районах населених пунктів Дружелюбівка, Ямпіль, Шийківка, Ольгівка, Новоселівка, Дробишеве, Дерилове та Лиман.

На Слов’янському напрямку противник здійснив чотирнадцять атак, в бік Пискунівки, Кривої Луки, Калеників, Закітного та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили один штурм у районі Тихонівки.

Також зазначається, що в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Костянтинівка та Русин Яр на Костянтинівському напрямку ворог здійснив одинадцять атак.

"Найбільшу кількість ворожих штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 33 атаки. Ворог проявляв активність у районах населених пунктів Новомиколаївка, Гришине, Білицьке, Кучерів Яр, Шахове, Новопавлівка, Філія, Вільне, Новоолександрівка, Шевченко, Котлине, Удачне, Торецьке, Дорожнє, Родинське, Новогришине, Гуліве, Мирне та Сергіївка", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Як інформує Генштаб, на Олександрівському напрямку загарбники намагалися просуватися двічі, в районах Піддубного та Тернового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 23 рази атакували в районах населених пунктів Цвіткове, Верхня Терса, Новоселівка, Добропілля, Рибне, Гуляйпільське, Залізничне, Гірке, Воздвижівка, Оленокостянтинівка та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районах Кам’янського та Степногірська.

На Придніпровському напрямку активних дій ворог не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.