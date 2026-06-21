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Новости Атака БПЛА Запорожье
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Россияне ранили 71-летнего мужчину на Запорожье

В Запорожской области ранен пожилой мужчина

В поселке Кушугум Запорожской области вследствие атаки российского FPV-дрона ранения получил 71-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Атака FPV-дрона в Запорожской области

По словам чиновника, враг продолжает терроризировать мирное население беспилотниками. Федоров добавил, что раненому мужчине оказана необходимая помощь.

Ранее мы писали, что в Херсонской области вследствие удара российского БПЛА погибла женщина, а в Харькове зафиксировано попадание вражеского дрона в стену многоэтажного жилого дома.

Читайте также: Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 21 июня, — Воздушные силы (обновлено)

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