Россияне ранили 71-летнего мужчину на Запорожье
В поселке Кушугум Запорожской области вследствие атаки российского FPV-дрона ранения получил 71-летний мужчина.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Атака FPV-дрона в Запорожской области
По словам чиновника, враг продолжает терроризировать мирное население беспилотниками. Федоров добавил, что раненому мужчине оказана необходимая помощь.
Ранее мы писали, что в Херсонской области вследствие удара российского БПЛА погибла женщина, а в Харькове зафиксировано попадание вражеского дрона в стену многоэтажного жилого дома.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль