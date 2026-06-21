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Новини Атака безпілотників на Запорізьку область
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Росіяни поранили 71-річного чоловіка у Запорізькій області

На Запоріжжі поранено літнього чоловіка

У селищі Кушугум Запорізької області внаслідок атаки російського FPV-дрона поранення дістав 71-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Атака FPV-дрона на Запоріжжі

За словами посадовця, ворог продовжує тероризувати мирне населення безпілотниками. Федоров додав, що пораненому чоловікові надано необхідну допомогу.

Раніше ми писали, що на Херсонщині внаслідок удару російського БпЛА загинула жінка, а у Харкові зафіксовано влучання ворожого дрона в стіну багатоповерхового житлового будинку.

Також читайте: Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 21 червня, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

поранення (2841) Запорізька область (5000) атака (1679) дрони (8499) Запорізький район (636) Кушугум (9)
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