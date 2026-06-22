"G7 знала и поддержала операцию Украины в Московском регионе", - Зеленский

Все лидеры стран "Большой семерки" были проинформированы об украинской операции в Московской области. Они поддержали ответные меры Украины на российскую агрессию.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью "ТСН. Неделя", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Большая семерка" поддержала действия Украины

"Вся "Большая семерка" во время проведения саммита знала о нашей операции в Московском регионе, видела уже результат и поддержала абсолютно справедливые, адекватные ответные меры Украины. На мой взгляд, это впервые произошло, когда "семерка" единодушно поддержала Украину. Сказала, что нам нужно вернуться к более жесткой санкционной политике против России. Накануне этого был массированный обстрел Киева, когда пострадала не только наша христианская святыня. Я показывал фотографии Лавры и не только. Все видели, как горел Успенский собор. Они знали о жертвах", - рассказал глава государства.

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Лицензии на производство систем ПВО

Кроме того, Зеленский напомнил, что после заседания G7 обсудил дополнительные вопросы с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио. В частности, речь шла о возобновлении санкций против РФ и предоставлении Украине лицензий на производство ПВО.

"На этот раз это стало достаточно публично известно — что американская сторона впервые положительно отреагировала на вопрос о лицензиях. Все согласны с тем, что у нас сегодня есть все технические возможности, чтобы начать производство ракет для систем Patriot. Для этого нужны лицензии от Соединенных Штатов. Сейчас нужен одобрительный сигнал лично от президента Трампа. Президент Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой, чтобы они производили ракеты для ПВО по лицензиям в Европе и Украине", — добавил президент.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что в совместном заявлении по итогам саммита в Эвиане лидеры стран G7 подтвердили готовность предоставить Украине лицензии, которые позволят организовать производство ракет-перехватчиков непосредственно на территории Украины.

Президент США Трамп заявлял, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность предоставления Украине лицензии на производство американских ракет-перехватчиков.

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