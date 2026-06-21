G7 знала і підтримала операцію України по Московському регіону,- Зеленський

Всі лідери країн G7 були поінформовані про українську операцію в Московському регіоні. Вони підтримали відповіді України на російську агресію.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю "ТСН. Тиждень", повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Велика сімка" підтримала дії України

"Уся Велика сімка під час проведення саміту знала про нашу операцію по Московському регіону, бачила вже результат і підтримала абсолютно справедливі, адекватні відповіді України. На мій погляд, це вперше так було, коли сімка об’єднано підтримала Україну. Сказала, що треба нам повертатися до більш сильної санкційної політики проти Росії. Напередодні цього був масований обстріл Києва, коли постраждала не тільки наша християнська святиня. Я показував фотографії Лаври і не тільки. Всі бачили, як горів Успенський собор. Вони знали про жертв.", - розповів очільник держави.

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Ліцензії на вирбництво систем ППО

Крім того, Зеленський нагадав, що після засідання G7 обговорив додаткові питання з президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Марко Рубіо. Зокрема, йшлося про повернення санкцій проти РФ та надання Україні ліцензій для виробництва ППО.

"У цей раз це стало достатньо публічно – що американська команда вперше позитивно відреагувала на ліцензії. Усі погоджуються, що ми маємо сьогодні всі технічні можливості, щоб розпочати виробництво ракет для систем Patriot. Для цього потрібні ліцензії від Сполучених Штатів. Зараз потрібен ok особисто від Президента Трампа. Президент Трамп планує звернутися до американських оборонних компаній з проханням, щоб вони виготовляли ракети для ППО за ліцензіями в Європі та Україні", - додав президент.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у спільній заяві за підсумками саміту в Евіані лідери країн G7 підтвердили готовність надати Україні ліцензії, які дозволять організувати виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо на території України.

Президент США Трамп заявляв, що Сполучені Штати розглянуть можливість надання Україні ліцензії на виробництво американських ракет-перехоплювачів.

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