РФ атаковала "Искандером" и 88 дронами. Сбито 79 вражеских БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 22 июня 2026 года войска РФ нанесли удар по Украине баллистической ракетой "Искандер-М" с территории временно оккупированного АР Крым, а также 88 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 79 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

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Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 5 ударных БПЛА в 6 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 9 точках.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 21 июня.

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