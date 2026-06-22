Украина отметила значительное повышение точности северокорейских баллистических ракет, которые использует РФ, — Kyodo News
Украина пришла к выводу, что точность северокорейских баллистических ракет малой дальности KN-23 и KN-24, которые Россия применяет в войне, значительно повысилась — с 1 км до 1–5 метров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет японское агентство Kyodo News со ссылкой на неназванного представителя украинской разведки.
Модернизация ракет
Погрешность в точке приземления ракет, которая в 2024 году составляла примерно от 1 до 3 км, к апрелю этого года "сократилась до 1–5 метров", отметил представитель украинской разведки, предположив, что Россия модернизировала это оружие на основе данных, собранных во время его боевого применения. Кроме того, в 2024 году многие ракеты взрывались ещё в воздухе.
Однако уже к апрелю этого года точность этого оружия "сузилась до 1–5 метров".
По словам военного эксперта, которого цитирует Kyodo, модернизировать могли так называемую инерциальную навигационную систему для наведения ракет.
Еще в начале 2025 года украинские чиновники оценивали отклонение ракет КНДР в 50–100 метров от цели.
А до этого, по состоянию на 2024 год, из 24 выпущенных к тому времени ракет было известно лишь о двух "относительно точных попаданиях" — по НПЗ в Кременчуге и технической территории аэродрома "Канатово". Остальные ракеты попали на значительном расстоянии друг от друга — до нескольких километров и более — либо взорвались в воздухе, либо поразили жилые кварталы в Харькове.
Северокорейские баллистические ракеты, точность которых улучшилась, — это KN-23, известная своим сходством с российским "Искандером", и KN-24, напоминающая американскую систему ATRS класса "земля-земля".
Опасность для других государств
- Всего на территории Украины было применено не менее 100 ракет KN-23 и KN-24 на твердом топливе, вследствие чего погибли или получили ранения около 170 человек.
- Считается, что эти ракеты способны к быстрому запуску и полету по нерегулярным траекториям. Северная Корея неоднократно проводила испытательные запуски своих ракет в Японское море.
Последние аналитические данные свидетельствуют о том, что углубление оборонного сотрудничества между Россией и Северной Кореей может представлять серьезную угрозу безопасности Восточной Азии, поскольку Пхеньян продолжает развивать свои ядерные и ракетные программы. Эти ракеты малой дальности могут достигать всей территории Южной Кореи и некоторых частей Японии, в частности расположенных там военных баз США.
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