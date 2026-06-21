РФ атаковала Украину двумя "Кинжалами", баллистикой и 105 дронами: ПВО обезвредила 96 БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 21 июня 2026 года войска РФ нанесли удар по Украине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Воронежской области, 2 аэробаллистическими ракетами "Кинжал" (район запуска — воздушное пространство Рязанской области) и 105 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 96 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

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Зафиксировано попадание баллистических ракет и 6 ударных БПЛА в 6 точках, а также падение обломков в 5 точках. Информация о двух аэробаллистических ракетах уточняется.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — подчеркивают Воздушные силы.

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К.

Также отмечалось, что вечером в субботу, 20 июня, российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

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